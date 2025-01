Stasera tutto è possibile 2025 con Stefano De Martino: quando in tv

Stefano De Martino torna in prima serata su Rai2 con la nuova edizione di “Stasera Tutto È Possibile 2025” (STEP), il comedy show più pazzo e divertente della tv. Ecco la data di inizio, ospiti, cast ed anticipazioni.

Stasera tutto è possibile 2025 quando inizia su Rai 2

Ci siamo: il comedy show più pazzo e divertente della tv è pronto a tornare in tv! Naturalmente parliamo di “Stasera Tutto È Possibile“, conosciuto anche con l’acronimo STEP, in partenza con l’edizione 2025 da martedì 28 gennaio in prime time su Rai2. Al timone confermatissimo Stefano De Martino, reduce dal grandissimo successo di “Affari Tuoi” e dello Speciale legato alla Lotteria Italia. La nuova stagione che si preannuncia come sempre divertente con tanti ospiti e personaggi pronti a mettersi alla prova in sfide e giochi diventati oramai un cult!

La prima puntata è prevista per martedì 28 gennaio 2025 in prima serata su Rai2 e l’unico stop previsto è quello di martedì 11 febbraio 2025 per la prima puntata del Festival di Sanremo 2025.

Stasera tutto è possibile 2025, ospiti e cast

Ma passiamo al cast della nuova stagione di STEP di Stefano De Martino che dovrebbe puntare su alcuni nomi che hanno fatto il successo del programma. A cominciare da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Non solo, nella passata stagione presenze fisse del programma anche: Herbert Ballerina e Giovanni Esposito.

Tra gli ospiti della passata edizione ricordiamo: Sergio Friscia, Marta Filippi, Mariasole Pollio, Bianca Guaccero, Max Giusti, Enzo Miccio, Leonardo Fiaschi, Anna Tatangelo, Andrea Delogu, Lorella Boccia, Claudio Lauretta, Paola Barale, Natalie Guetta, Valeria Graci, Carlo Amleto, Alessandra Tripoli, Roberto Lipari, Giulia Vecchio, Manuela Arcuri, Fabio Caressa, Ema Stokholma. Sicuramente molti di loro torneranno nuovamente per divertire ed intrattenere il pubblico che ha sempre risposto con grande affetto considerato i dati d’ascolti. Il programma, infatti, ha registrato una media tra gli 1.7 e i 2 milioni di spettatori netti con share dal 9% al 14.32%.

Chissà che l’effetto Affari tuoi che sta registrando ascolti record non possa influire anche sui dati della nuova stagione di STEP! Non resta che attendere il prossimo 28 gennaio 2025 per scoprirlo!