Torna l’appuntamento con Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile, il feel good show di successo di Rai2. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata in onda lunedì 30 settembre 2019.

Stasera tutto è possibile, ospiti lunedì 30 settembre

“Stasera tutto è possibile” torna su Rai2 lunedì 30 settembre dalle ore 21.20 con la terza puntata. Dopo il grande successo delle prime due puntate, Stefano De Martino torna al timone del Comedy show realizzato da Endemol Shine Italy che vede personaggi vip pronti a mettersi alla prova in giochi divertenti e di abilità.

Ecco tutti gli ospiti della terza puntata che ha come tema il Brasile. A mettersi alla prova sul palcoscenico dell’Auditorium Rai di Napoli saranno: Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero.

Come sempre l’obiettivo di #STEP (acronimo del nome del programma) è quello di regalare ai telespettatori una puntata all’insegna del divertimento e dell’allegria. Tutti i concorrenti, infatti, si metteranno alla prova in giochi di abilità e non solo.

Da Alphabody a Segui il labiale, da StepBurger fino a Speed Quiz tutti i concorrenti vip sono chiamati a mettersi in gioco mostrando innata capacità di improvvisazione. Riusciranno a superare ogni singola prova del programma? Naturalmente i riflettori sono poi tutti puntati sul gioco più amato del programma: la Stanza Inclinata.

Stefano De Martino: da Amici a Stasera tutto è possibile

Non resta che seguire la terza puntata di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show che ha segnato il debutto “in solitaria” alla conduzione dell’ex ballerino di Amici. Si tratta del primo programma condotto interamente da solo per De Martino dopo le due prove di conduttore a “La notte della Taranta” e al “Festival di Castrocaro 2019” con la compagna Belen.

Una prova, premiata non solo dal pubblico dei social ma anche degli ascolti, a conferma che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha tutte le carte in regole per una carriera da intrattenitore!

L’appuntamento con il feel good show di Rai2 è per lunedì 30 settembre 2019 su RAi2.