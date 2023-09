La stagione della rivoluzione Mediaset per l’anno 2023-2024 è ufficialmente iniziata. Tra i programmi in partenza anche Stasera Italia affidato quest’anno a Nicola Porro che si sdoppia visto che è confermato anche alla guida di “Quarta Repubblica“, il programma di approfondimento dedicato all’economia, politica e attualità trasmesso in prima serata su Rete4.

Nicola Porro a Stasera Italia saluta Barbara Palombelli, il video

Al via la nuova stagione di “Stasera Italia“, il programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia access prime time di Rete 4. Quest’anno alla conduzione c’è Nicola Porro che poco prima della sigla d’inizio ha voluto salutare il pubblico e la ex padrona di casa Barbara Palombelli. Ecco le sue parole:

Bene tra poco Stasera Italia, sesta edizione. Studio come vedete rinnovato, ma non è ovviamente rinnovato lo stile. E ovviamente la capacità di fare giornalismo che ci ha insegnato negli ultimi cinque anni Barbara Palombelli che permettetemi di salutare. Però da oggi e per le prossime settimane ci sarò io a condurre Stasera Italia.

Poi il giornalista e conduttore ha dato inizio alla nuova stagione del programma di approfondimento di Rete 4 con la prima stoccata al reddito di cittadinanza grillino certificato un fallimento totale dalla Corte dei Conti.

Tutto pronto per la nuova edizione di #StaseraItalia condotta da @NicolaPorro. Un ringraziamento speciale a Barbara Palombelli pic.twitter.com/VtogWEXx4p — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 4, 2023

Nicola Porro, il ricordo di Silvio Berlusconi

Alla vigilia della prima puntata di “Stasera Italia”, il nuovo condottare Nicola Porro ha condiviso con i lettori di DiPiùTv un personalissimo ricordo legato a Silvio Berlusconi. Il giornalista e conduttore ha parlato del suo arrivo nel programma condotto da Barbara Palombelli, ma anche delle trattative sfumate con la Rai. Il motivo? Una chiamata di Silvio Berluconi poco prima di morire. “Mi ha chiamato prima Pier Silvio e successivamente suo padre Silvio” – ha rivelato il conduttore raccontando il suo ultimo ricordo legato al Cavaliere.

“Silvio Berlusconi mi ha telefonato poco tempo prima di morire, dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Raffaele, in seguito al primo ricovero. Di certo non ero il suo pensiero principale in quelle ore, eppure mi ha chiamato” – ha confessato Porro ripetendo le parole del Cavaliere – “Nicola, sei parte della nostra famiglia a Mediaset, vorremmo restassi con noi“. Una chiamata che ha spinto il conduttore e giornalista a restare a Mediaset come ha confessato: “dopo la telefonata di Silvio Berlusconi ho deciso così che sarei rimasto a casa mia e ora che il presidente non c’è più, posso dire che è stata anche una scelta di cuore“.

Ricordiamo gli appuntamenti con Nicola Porro su Rete4: