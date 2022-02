Stasera – sabato 12 febbraio 2022 – parte su Rai 3 un nuovo programma che vede alla conduzione Roberto Saviano. Il titolo del programma è “Insider – faccia a faccia con il crimine”, e si parla di criminalità. Di seguito vi forniamo le anticipazioni e gli ospiti di questo primo appuntamento, che avrà una emissione di quattro puntate in totale. Saviano incontra testimoni di giustizia, pentiti e agenti sotto copertura, per avere un quadro completo di molteplici aspetti del crimine organizzato. La prima ospite è la collaboratrice di Giustizia Anna Carrino.

Saranno 4 gli appuntamenti in compagnia di Roberto Saviano nel nuovo programma di Rai3 che racconta – con spazi e interviste – la vita di alcune persone che per disparati motivi sono state coinvolte in organizzazioni mafiose. Di seguito le anticipazioni relative agli ospiti: il crimine italiano e straniero visto da vicino.

Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati: questi i protagonisti di Insider. Attraverso i loro racconti e le loro testimonianze, si ha una conoscenza più approfondita della criminalità organizzata con gli occhi di chi ha vissuto alcune situazioni in prima persona.

Nel primo appuntamento di questa sera la protagonista sarà la collaboratrice di giustizia Anna Carrino, che per trent’anni è stata la compagna di Francesco Bidognetti, boss dei Casalesi, il clan di camorra che ha minacciato Saviano e lo ha costretto a una vita sotto protezione . Proprio a lei Saviano pone la domanda: “Perché il clan dei Casalesi mi ha condannato a morte?”.

Nel secondo appuntamento, quello del 19 febbraio invece, Saviano incontrerà la testimone di giustizia Piera Aiello, vedova di mafia che si è ribellata a Cosa Nostra denunciando gli assassini del marito. Parlare di Piera Aiello inevitabilmente ci porta a ricordare la tragica storia del Giudice Paolo Borsellino ucciso a Palermo il 19 luglio del 1992. Vittima di Cosa Nostra nella strage di via D’Amelio assieme ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La tragica storia di Rita Atria di cui Saviano ha parlato anche al 72^ Festival di Sanremo

Paolo Borsellino, accompagnò nel suo percorso di testimonianza contro la famiglia la giovanissima Rita Atria che si ribellò alla sua famiglia e alla mafia decidendo di scegliere per lei un futuro privo di violenza. O almeno ci provò. Nonostante la giovane età, il suo coraggio fu formidabile. Tuttavia, quando viene a conoscenza della strage di Via d’Amelio in cui perde la vita Borsellino – diventato per lei una sorta di secondo padre – si toglie la vita.

Il 26 febbraio per il terzo appuntamento di Insider assisteremo al faccia a faccia tra Saviano e Giuseppe Misso, boss del Rione Sanità oggi diventato collaboratore di giustizia. Misso negli anni 90 ero un boss molto potente nella città di Napoli. Una volta catturato viene condannato per associazione mafiosa, anche se lui ha sempre rifiutato l’etichetta di camorrista.

L’ultimo appuntamento è quello del 5 marzo, dove Saviano incontra la prima agente di polizia italiana infiltrata sotto copertura in un’organizzazione criminale: Maria Monti.

Appuntamento con Insider – faccia a faccia con il crimine stasera sabato 12 febbraio 2022 in prima serata su Rai3.