La serata televisiva di oggi, giovedì 26 settembre 2024, offre un’ampia gamma di opzioni per tutti i gusti. Ecco una guida dettagliata ai principali programmi in onda sulle reti più seguite.

Rai 1: Kostas – 21:30

Torna il terzo episodio della serie poliziesca Kostas. Il commissario Markaris Kostas, interpretato da Stefano Fresi, affronta un nuovo caso complesso mentre gestisce anche i suoi problemi personali, legati alla sua recente convalescenza.

Rai 2: Moonfall – 21:20

Gli amanti della fantascienza possono godersi Moonfall, il film apocalittico di Roland Emmerich. La Terra è minacciata da un catastrofico evento cosmico: la Luna è fuori dalla sua orbita e sta per impattare contro il nostro pianeta. Un gruppo di astronauti dovrà tentare di salvare l’umanità in questa corsa contro il tempo.

Rai 3: Donne sull’orlo di una crisi di nervi – 21:20

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del comedy show Donne sull’orlo di una crisi di nervi, condotto da Piero Chiambretti. Il programma, che esplora l’universo femminile con ironia e intelligenza, ospiterà questa sera personaggi come Asia Argento, Alba Parietti, Rosita Celentano, e interviste a figure di spicco come Emma Bonino e Vittorio Feltri​.

Canale 5: Grande Fratello – 21:37

Nuova puntata in diretta del Grande Fratello, dove i concorrenti affrontano sfide e discussioni che mettono alla prova la loro convivenza. Con Alfonso Signorini alla conduzione, il reality show continua a intrattenere milioni di telespettatori.

Italia 1: Coppa Italia: Napoli vs Palermo – 20:55

Su Italia 1, grande calcio con la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo. Le due squadre si contendono il passaggio agli ottavi di finale in un match che promette emozioni.

La7: PiazzaPulita – 21:15

Su La7, Corrado Formigli conduce un nuovo appuntamento di PiazzaPulita, il programma di approfondimento politico e sociale. Con ospiti e reportage esclusivi, il dibattito affronterà i temi più rilevanti dell’attualità italiana e internazionale.

TV8: Ajax vs Besiktas – 20:55

Se preferisci il calcio internazionale, su TV8 viene trasmesso il match di Europa League tra Ajax e Besiktas. Un’opportunità per seguire uno dei tornei europei più seguiti.

Nove: Only Fun – Comico Show – 21:25

Per una serata all’insegna del divertimento, su Nove va in onda Only Fun – Comico Show, condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Risate assicurate con monologhi e sketch comici.

I film da vedere stasera in tv, giovedì 26 settembre

Ecco una lista di film da vedere stasera, giovedì 26 settembre 2024, riscritta in modo originale:

“Rebecca, la prima moglie” – Tv 2000, 20:55

Il capolavoro di Alfred Hitchcock, un dramma sentimentale e thriller che vede protagonisti Laurence Olivier e Joan Fontaine.

“La mia banda suona il pop” – Cine34, 21:00

Una commedia italiana diretta da Fausto Brizzi, con Christian De Sica e Massimo Ghini, incentrata su un gruppo musicale anni ‘80 in cerca di successo.

“Skiptrace – Missione Hong Kong” – 20, 21:00

Film d’azione e commedia con Jackie Chan e Johnny Knoxville. Una corsa tra combattimenti e inseguimenti.

“I Mercenari – The Expendables” – Rai Movie, 21:10

Un film ricco di azione con un cast stellare tra cui Sylvester Stallone, Jason Statham e Arnold Schwarzenegger.

“Sorvegliato speciale” – Iris, 21:10

Drammatico con Sylvester Stallone, che interpreta un uomo in lotta contro un sistema carcerario spietato.

“The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2” – La5, 21:10

L’ultimo capitolo della saga Twilight con Kristen Stewart e Robert Pattinson, tra amori e battaglie epiche.

“La Stangata” – TwentySeven, 21:10

Un grande classico con Paul Newman e Robert Redford, due truffatori impegnati in un elaborato colpo.

“IT” – Italia 2, 21:15

Horror tratto dal romanzo di Stephen King, dove un gruppo di ragazzi affronta l’entità malvagia chiamata Pennywise.

“Moonfall” – Rai 2, 21:20

Film di fantascienza diretto da Roland Emmerich, con Halle Berry, che vede la Terra minacciata dalla caduta della Luna.

“Absolution – Le regole della vendetta” – Cielo, 21:20

Un film d’azione con Steven Seagal, in cui un ex soldato cerca di fare giustizia.

“Sì, Chef! La brigade” – Cielo, 21:20

Commedia drammatica francese che segue le avventure di una chef determinata ad aiutare giovani in difficoltà.

“Come ti ammazzo il bodyguard” – Warner TV, 21:30

Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson in una commedia d’azione esplosiva, tra inseguimenti e sparatorie