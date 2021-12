Lunedì 6 dicembre 2021. Cosa andrà in onda stasera in tv? Su Rai1 torna la fortunatissima Serie TV “Blanca” con il terzo episodio mentre su Canale5, come ogni lunedì, torna il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Vediamo tutti i programmi ed i film che andranno in onda oggi sui canali del digitale terrestre previsti dalla programmazione delle varie reti.

Programmi tv stasera, lunedì 6 dicembre

Su Raiuno, alle 21.25, torna la fiction Blanca con il terzo episodio “Io ballo da sola”. Blanca (Maria Chiara Giannetta) cerca di convincersi di non provare nulla per Liguori (Giuseppe Zeno), perché ha saputo della sua relazione con la giornalista Marinella.

Su Raidue, alle 21.20, va in onda il film L’uomo sul treno – The Commuter, un film del 2018 di genere Thriller diretto da Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Sam Neill, Elizabeth McGovern.

Su Raitre, sempre alle 21.20 circa, torna l’attualità con la trasmissione d’inchiesta Report con Sigfrido Ranucci. Questa settimana uno dei temi al centro della trasmissione sarà il caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. Sotto la lente di ingrandimento della Procura di Torino sono finiti alcuni trasferimenti in entrata ed uscita di calciatori e scambi con altri club, oltre che una scrittura privata tra il club bianconero e Cristiano Ronaldo.

Su Rete 4, alle 21.20, spazio all’attualità con Quarta Repubblica. Nella trasmissione condotta da Nicola Porro si parlerà di Super Green Pass nel giorno della sua entrata in vigore in tutta Italia. Nel corso della serata, con servizi, cifre e analisi in studio, ampio spazio sarà dedicato alle difficoltà e alle spese crescenti a carico dei proprietari di casa e, di conseguenza, le garanzie proibitive chieste a chi cerca un appartamento in affitto.

Su Canale 5, alle 21.40, torna il consueto appuntamento con il reality show “Grande Fratello Vip”. Tra gli argomenti trattati questa sera, il ritorno di fiamma tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Il rapporto tra i due ragazzi è sempre stato molto altalenante ma negli ultimi giorni i due sono davvero molto vicini e i numerosi baci appassionati che si sono scambiati lo dimostrano. Poi spazio alla sorpresa per Carmen Russo, che incontrerà il suo amato Enzo Paolo Turchi. Tante altre le sorprese, e non solo per i concorrenti finiti in nomination. Le tre “vippone” al televoto, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino, saranno protagoniste di momenti pieni di emozione prima di scoprire chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Su Italia 1 andrà in onda il film “Braven – Il coraggioso“, un film del 2018 di genere Drammatico diretto da Lin Oeding, con Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt, Zahn McClarnon, Jill Wagner, Brendan Fletcher.

Su La7 andranno in onda due nuovi episodi della stagione 17 della Serie TV “Grey’s Anatomy”, precisamente l’episodio 12 e 13.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: Far From Home, con Tom Holland. Parliamo del secondo capitolo della serie di Spider-Man: Homecoming! Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente. Parte delle riprese sono state realizzate a Venezia tra settembre e ottobre 2018.

Su Nove, alle 21.35, LITTLE BIG ITALY «Bruxelles» Prosegue la 4- stagione del reality. Francesco Panello arriva in Belgio, a Bruxelles, per incontrare 3 italiani che vi risiedono, concorrenti della sfida, che lo portano a mangiare nel ristorante dove ritrovano il sapore di casa.

Qui l’elenco completo di tutti i programmi in onda questa sera.

Film Stasera in TV, 6 dicembre

Ecco un elenco dei film stasera in tv sui canali in chiaro del digitale terrestre:

L’uomo sul treno – The Commuter su Rai 2

Braven – Il coraggioso su Italia 1

Spider-Man: Far From Home su TV8

La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone su Mediaset 20

Un amico molto speciale su La 5

Kids 4 – E’ tempo di eroi su Spike

Race: Il colore della vittoria su Iris

Come un tuono su Cielo

Matrimonio alle Bahamas su Cine 34

I segreti di Marrowbone su Rai 4

Occhio alla penna su Rai Movie

Cattivi vicini 2 Italia 2

