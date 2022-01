Torna l’appuntamento di Rai 2 con Stasera è tutto possibile. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Stefano De Martino che, dopo il suo late show a basso costo Bar Stella, continua la sua carriera da conduttore. Il game show inizierà il 22 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:30.

Stasera è tutto possibile: torna Stefano De Martino su Rai 2 dopo il successo di Bar Stella

Stasera è tutto possibile è uno dei programmi più amati dal pubblico per il suo intrattenimento “leggero” senza pretese. Due ore di spensieratezza dove, da casa, si riproducono alcuni giochi. Stefano De Martino, da buon padrone di casa, ospita i vari concorrenti del mondo dello spettacolo mettendo in luce i loro talenti più sconosciuti. Per il terzo anno consecutivo, il conduttore napoletano accompagna il pubblico di Rai 2 in prima serata. Tra i giochi più cult di Stasera è tutto possibile ci sono la stanza inclinata, il decollo immediato, il labbra cadabra e il cover step.

Stasera è tutto possibile è un format francese arrivato in Italia nel 2015. Esistono più di 25 adattamenti tra Spagna, Olanda, Germania, Australia, Brasile e Cina. Il suo conduttore, prima di Stefano De Martino, è stato Amadeus per quattro stagioni. Il game show prevede prove canore, attoriali ed esercizi fisici conditi tutti da ironia e spontaneità. I protagonisti e il conduttore hanno un canovaccio e degli agganci ma il resto è frutto dell’improvvisazione e della reattività di chi vi partecipa.

Stasera è tutto possibile: ecco, chi sono gli ospiti della nuova stagione

Gli ospiti della nuova stagione di Stasera è tutto possibile già “annunciabili” sono Andrea Delogu, Cristiano Caccamo, Hebert Ballerina, Francesco Cicchella. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, poi, sono fissi nel cast data la loro ilarità e bravura nel creare dei momenti tra i più comici del programma.

Sicuramente, ce ne saranno degli altri che si sfideranno nelle varie prove di Stasera è tutto possibile. Le registrazioni sono avvenute tra il mese di dicembre e di gennaio.