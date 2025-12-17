Ci siamo: la musica di Sal Da Vinci arriva in prime time su Canale 5 con il concerto – evento “Stasera che Sera!” registrato a Piazza del Plebiscito a Napoli. Scopriamo insieme la scaletta delle canzoni, ma anche gli ospiti che hanno celebrato i 40 anni di carriera del cantautore napoletano.

Sal Da Vinci – Stasera che sera, il concerto di Piazza Plebiscito stasera su Canale 5

Stasera, mercoledì 17 dicembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento su Canale 5 con “Sal Da Vinci – Stasera che sera!”, il concerto evento che il cantautore napoletano ha tenuto nella magica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. La grande festa per celebrare i 40 anni di carriera ha segnato un punto importante nella carriera del cantautore napoletano tornato alla ribalta grazie al successo di “Rossetto e Caffè”. Per festeggiare i 40 anni di carriera Sal Da Vinci ha omaggiato la sua città, Napoli, con un concerto speciale nel luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito.

Sul palcoscenico tantissimi amici e colleghi a cui è legato da una profonda stima ed amicizia. Tra gli ospiti di Stasera che Sera di Sal Da Vinci: Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Raf. E ancora: Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci Serena Brancale e tante sorprese. Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.

Scaletta Sal Da Vinci, Stasera che sera su Canale 5

Scopriamo insieme la scaletta del concerto evento “Stasera che Sera!” di Sal Da Vinci dalla splendida Piazza del Plebiscito di Napoli trasmesso in prima serata su Canale 5. In scaletta 31 canzoni tra classici del suo repertorio, hit come “Rossetto e Caffè” e medley con tanti amici e colleghi: