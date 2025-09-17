Dopo aver acceso Piazza Plebiscito a Napoli, Sal Da Vinci arriva in prima serata su Canale 5 con il concerto evento di “Stasera che sera! Special edition“. Scopriamo la data, le canzoni e gli ospiti.

Sal Da Vinci arriva su Canale 5 con “Stasera che sera! Special Edition”: data e ospiti

Canale 5 celebra il talento di Sal Da Vinci con il concerto “Stasera che sera! Special Edition“, l’evento musicale che il cantautore napoletano ha tenuto nella magica cornice di Piazza Plebiscito. Una serata di grande musica che approda in prima serata su Canale 5 con una esclusiva assoluta in programma per giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 21.20. Un concerto – evento che il cantautore napoletano ha realizzato per celebrare 40 anni di carriera con la partecipazione di tantissimi amici, colleghi ed ospiti.

Sul palcoscenico di Piazza Plebisco a Napoli, Sal Da Vinci ha cantato tutte le sue canzoni di successo duettando con tantissimi ospiti. Tra questi: Gigi D’Alessio, Sabrina Ferilli, Francesco Da Vinci, Serena Brancale, Fausto Leali, Fabio Esposito, Renato Zero, Federica Abbate, Clementino, Paolo Bonolis, Raf e Stefano De Martino.

Sal Da Vinci, le canzoni del concerto su Canale 5: da “Rossetto e caffè” a “L’amore e tu”

Il concerto di Sal Da Vinci a Piazza Plebiscito a Napoli ha segnato un “debutto” per il cantautore napoletano in uno dei luoghi iconici e simbolici di Napoli. Una data – evento che ha realizzato dopo un trionfale tour in giro per l’Italia in cui ha celebrato i suoi oltre quarant’anni di carriera con più di 3 ore di concerto e 31 brani in scaletta.

Un anno d’oro per il cantante nato a New York grazie al successo di canzoni come: la hit virale “Rossetto e Caffè” riproposta anche con i The Kolors a Sanremo 2025. Tra i brani in scaletta anche l’ultimo brano “L’amore e tu” e tanti altri. Non solo musica nella carriera di Sal Da Vinci che quest’anno si è messo alla prova anche con la conduzione di “Pazzi di pizza” su Food Network con il ruolo di caposquadra nella nuova stagione di “Io Canto Family” su Canale 5.

L’appuntamento con Stasera, che Sera! – Il concerto di Sal Da Vinci è per giovedì 25 settembre in prima serata su Canale 5.