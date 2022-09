Dopo le esperienze di Da Grande e quella internazionale dell’Eurovision Song Contest a Torino insieme a Mika e Laura Pausini, Alessandro Cattelan è pronto per iniziare la nuova stagione televisiva 2022/2023 con il suo Stasera C’è Cattelan. Da Sky a Rai 2 cambierà qualcosa nel format, oltre al nome. Quando andrà in onda? Di seguito maggiori informazioni.

Stasera C’è Cattelan: quando in tv su Rai 2

Stasera C’è Cattelan arriva dal 13 settembre su Rai 2. Lo show televisivo andrà in onda in seconda serata per tre giorni alla settimana. Ogni martedì, mercoledì e giovedì Alessandro Cattelan intratterrà il pubblico che lo segue e i nuovi telespettatori di Rai 2.

Nella linea di successione televisiva della seconda serata sarà Stasera C’è Cattelan ad iniziare per arrivare al 25 ottobre con Belve condotto da Francesca Fagnani. La giornalista, poi, lascerà il testimone a Bar Stella di Stefano De Martino in onda dal 22 novembre.

EPCC- E poi c’è Cattelan: i momenti epici delle passate edizioni

EPCC ha sempre regalato momenti inaspettati e canzoni memorabili. Chissà se il pubblico di Rai 2 è a conoscenza della hit del conduttore intitolata “Broccoletti” o della canzone in duetto con Marco Mengoni per sensibilizzare sul riciclo.

Inoltre, in EPCC, Alessandro Cattelan ha avuto il piacere e l’onore di avere Jimmy Fellon che l’ha definito la sua versione italiana. Al momento, non sappiamo quali saranno gli ospiti della nuova stagione ma andando in onda tre volte a settimana si presuppone che Rai e Mediaset saranno saccheggiate molto. E se Cattelan invitasse Mara Venier e Maria De Filippi non sarebbe tanto un’ipotesi irreale.