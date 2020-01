A 18 anni dalla sua ultima apparizione sullo schermo, Patrick Stewart torna a interpretare Jean-Luc Picard, mitico capitano della Flotta stellare in una serie Tv tutta sua. Il 24 gennaio debutta Star Trek Picard su Amazon Prime Video in cui il personaggio, diventato popolare grazie alla serie degli anni Novanta, Star Trek: The Next Generation, è ancora traumatizzato dalla morte del comandante Data, avvenuta nel film del 2002 Star Trek – La nemesi. Picard è uno delle figure più popolari della grande saga di fantascienza. Amazon ha convinto sir Patrick Stewart a riprendere lo storico ruolo per 10 degli episodi totali di Star Trek Picard, che verranno pubblicati sulla piattaforma di streaming a cadenza settimanale. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima del debutto.

Star Trek Picard: la trama della serie Tv di Amazon Prime Video

La serie, facente parte dell’omonimo franchise, è ambientata alla fine del XXIV secolo, quasi vent’anni dopo gli eventi di Star Trek – La nemesi. In seguito alla distruzione delle colonie marziane, l’ammiraglio Jean-Luc Picard ha rassegnato le dimissioni dalla Flotta Stellare e si è ritirato nella sua tenuta di campagna a La Barre, Francia. In pensione, Picard è rimasto ancora traumatizzato dalla morte dell’amico Data. Ma il grido d’aiuto della giovane Dahj lo farà tornare in volo. Per lui sarà l’inizio di una nuova avventura.

Star Trek Picard su Amazon Prime Video: il cast della serie Tv

Patrick Stewart torna a interpretare Jean-Luc Picard, ammiraglio in pensione della Flotta Stellare ed ex Capitano dell’Enterprise D ed Enterprise E; Isa Briones ricopre il ruolo di Dahj, una giovane donna che rintraccia Picard per chiedergli aiuto; Alison Pill interpreta Agnes Jurati, un medico che lavora per la divisione di ricerca sintetica; Santiago Cabrera veste i panni di Cristobal “Chris” Rios, pilota della nave di Picard. È un abile ladro e un ex ufficiale della Flotta Stellare.

Nel cast di Star Trek Picard anche Michelle Hurd nel ruolo di Raffi Musiker, ex ufficiale dei servizi segreti della Flotta Stellare alle prese con l’abuso di sostanze; Harry Treadaway è Narek, un agente romulano che si unisce all’equipaggio di Picard per indagare su ciò che il suo popolo sta facendo agli ex droni Borg; Evan Evagora è Elnor, un rifugiato romulano esperto nel combattimento corpo a corpo molto leale a Picard.