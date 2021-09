Ieri sera, giovedì 23 settembre 2021, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di Star in the Star, il nuovo talent show della rete ammiraglia di Mediaset condotto da Ilary Blasi. 10 artisti in gara nascosti sotto altrettante maschere interpretano 10 star della musica Italiana ed Internazionale. Chi è stato eliminato nella seconda puntata? Chi si nascondeva dietro la maschera?

Star in The Star, chi è stato smascherato ieri. L’eliminato della prima manche di ieri sera è Patty Pravo

La prima manche della seconda puntata di “Star in the star” ha visto esibirsi cinque concorrenti nei panni di Pino Daniele, Mina, Patty Pravo, Michael Jackson e Lady Gaga. Allo spareggio sono andate le due maschere meno votate, vale a dire quella di Patty Pravo (che alla fine della manche è risultata essere quella meno votata, totalizzando 210 punti) e Pino Daniele (con 264 punti). Alla fine ad essere eliminata dalla giuria composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci è stata Patty Pravo, che poi si è scoperto essere l’attrice Gloria Guida.

Star in The Star, chi è stato smascherato ieri. L’eliminato della seconda manche di ieri sera è Paul McCartney

La seconda manche della puntata di ieri di “Star in the star” ha visto esibirsi cinque dei dieci concorrenti in gara, nei panni di Paul McCartney, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Madonna e Zucchero. Allo spareggio sono andate le due maschere meno votate: Paul McCartney (che ha totalizzato 255 punti) e Zucchero (251 punti). Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci hanno eliminato dalla gara Paul McCartney, che poi si è scoperto essere.

La Classifica della prima serata di Star in the Star

La classifica della seconda puntata, suddivisa in 2 manche, ha visto trionfare nella prima manche Mina e nella seconda Loredana Bertè. Tra le due maschere è stata nominata la migliore della serata che è Loredana Bertè

Classifica prima manche:

Mina (359 punti) Lady Gaga (354 punti) Michael Jackson (265 punti) Pino Daniele (264 punti) Patty Pravo (201 punti)

Classifica seconda manche: