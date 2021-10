Ieri sera, giovedì 7 ottobre 2021, è andata in onda la semifinale di Star in the Star, lo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Sei gli artisti rimasti in gara nascosti sotto altrettante maschere, che interpretano alcune delle più celebri star della musica italiana ed internazionale. Chi è stato eliminato nella quarta puntata? Chi si nascondeva dietro la maschera?

Star in The Star, chi è stato smascherato ieri. L’eliminato della prima manche di ieri sera è Pino Daniele

La prima manche della quarta puntata di “Star in the star” ha visto esibirsi tutti e sei i concorrenti in gara nei panni di: Lady Gaga, Mina, Pino Daniele, Michael Jackson, Loredana Bertè, Claudio Baglioni. Allo spareggio sono andate le maschere di Michael Jackson (359 punti) e Pino Daniele (267 punti). Alla fine ad essere eliminata dalla giuria composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci è stata la maschera che raffigurava Pino Daniele, che poi si è scoperto essere Sal Da Vinci.

Star in The Star, chi è stato smascherato ieri. L’eliminato della seconda manche di ieri sera è Claudio Baglioni

La seconda manche della puntata di ieri di “Star in the star” ha visto esibirsi i cinque concorrenti rimasti in gara, nei panni di Claudio Baglioni, Michael Jackson, Loredana Bertè, Mina e Lady Gaga. Allo spareggio sono andate le maschere di: Claudio Baglioni (386 punti) e Mina (381 punti). Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci hanno eliminato dalla gara Claudio Baglioni, che poi si è scoperto essere Luca Laurenti.

La Classifica della terza serata di Star in the Star e i quattro finalisti

La classifica della quarta puntata, suddivisa in 2 manche, ha visto la proclamazione dei quattro finalisti di Star in the Star. I finalisti sono: Loredana Bertè, Lady Gaga, Michael Jackson e Mina.

Classifica prima manche:

Lady Gaga (405 punti) Loredana Bertè (363 punti) Claudio Baglioni (362 punti) Mina (360 punti) Michael Jackson (359 punti) Pino Daniele (267 punti)

Classifica seconda manche:

Loredana Bertè (413 punti) Lady Gaga (409 punti) Michael Jackson (393 punti) Claudio Baglioni (386 punti) Mina (381 punti)

Ecco i video da Mediaset Play.