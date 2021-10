Ieri sera, giovedì 14 ottobre 2021, è andata in onda l’ultima puntata della prima edizione di Star in the Star, lo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. I 4 artisti rimasti in gara nascosti sotto le maschere, hanno interpretato alcune delle più celebri star della musica italiana ed internazionale. Chi ha vinto? Chi si nascondeva dietro le maschere?

Star in The Star, chi è stato smascherato ieri. Il primo eliminato della finale è Lady Gaga

La prima manche della finale di “Star in the star” ha visto esibirsi i quattro concorrenti rimasti in gara in altrettanti duetti con alcuni protagonisti della scena musicale italiana. La maschera di Michael Jackson ha duettato duetto con Anna Tatangelo, Mina con Riccardo Fogli, Loredana Bertè con Ivana Spagna, mentre Lady Gaga con Mario Biondi. I duetti hanno fornito una classifica parziale che vedeva in testa Lady Gaga.

La classifica parziale dopo i duetti:

Lady Gaga Loredana Bertè Mina Michael Jackson

I quattro artisti hanno poi affrontato una nuova manche, questa volta però da solisti, con altre quattro interpretazioni di celebri brani degli artisti da loro rappresentati. Dopo la seconda serie di brani i voti della seconda esibizione sono stati sommati alla prima votazione decretando un’altra classifica.

La classifica dopo la seconda esibizione:

Mina (801 punti) Loredana Bertè (798 punti) Lady Gaga (795 punti) Michael Jackson (788 punti)

Allo spareggio sono andate le maschere di Lady Gaga (con 795 punti) e Michael Jackson (con 788 punti). Alla fine ad essere eliminata dalla giuria composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci è stata la maschera che raffigurava Lady Gaga, che poi si è scoperto essere la cantante Silvia Salemi.

Star in The Star, chi è stato smascherato ieri. Il secondo eliminato della finale è Michael Jackson

La seconda manche della finale di Star in the Star, ha visto esibirsi i tre artisti in gara con le maschere di Michael Jackson, Mina e Loredana Bertè, in un medley di canzoni dei cantanti da loro interpretati. Questa volta il publico in studio non ha votato, a scegliere chi eliminare è stata direttamente la giuria composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. I tre giudici hanno eliminato Michael Jackson. Dietro la maschera di Michael Jackson si nascondeva la cantante Alexia. Allo spareggio finale sono andate le maschere di Mina e Loredana Bertè.

Chi ha vinto Star in the Star? Il nome del vincitore e il secondo classificato

A vincere allo spareggio durante la finale di Star in the Star è stata la maschera di Loredana Bertè. Sotto la maschera di Loredana Bertè si nascondeva la cantante Syria. Al secondo posto si classifica la maschera di Mina, che poi si è scoperto essere interpretata dalla cantante Lola Ponce.

Ecco il video da Mediaset Play.