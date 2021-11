Alberto Angela ha scelto la città di Napoli come location perfetta da cui tenere compagnia gli spettatori durante la sera di Natale. Un’occasione importante per una puntata ad hoc tra storia, tradizioni e magia. La puntata di Stanotte a … Napoli sarà trasmessa, su Rai 1, il 25 dicembre 2021.

Alberto Angela torna con Stanotte a … Napoli per Natale

Il format Stanotte a … riprende, quindi, dalla città partenopea per raccontare le sorprendenti bellezze e abilità artigianali depositarie di segreti antichi. Insieme ad Alberto Angela, ci sarà Giancarlo Giannini che avrà il compito di impersonificare il Re Carlo di Borbone.

Un rapporto, quello di Alberto Angela, con la città di Napoli costante e molto caloroso. Ogni qualvolta il divulgatore scientifico è in città, gli ammiratori e le ammiratrici si precipitano ad incontrarlo e Angela, sempre con molta tranquillità e gentilezza, rilascia autografi e selfie. Anche durante le riprese della nuova puntata speciale di Stanotte a Napoli, si è fermato con gli artigiani e i passanti che chiedevano un autoscatto insieme.

Recente, poi, è la partecipazione di Alberto Angela alla registrazione del nuovo spot del Ministero della Salute per quanto riguarda il rafforzamento della campagna comunicativa in favore dei vaccini. Con Angela compaiono il personale medico-sanitario dello Spallanzani di Roma e il cantautore bolognese Cesare Cremonini. La sua canzone Logico N. 1 è stata scelta come sottofondo dell’intero spot pubblicitario.

“Se non l’hai ancora fatto, dai fiducia alla comunità scientifica e fai il vaccino, anche la terza dose”

Stanotte a Napoli: le location selezionate da Alberto Angela

Un cicerone d’eccezione, quindi, per le strade di Napoli che ha deciso di mostrare al pubblico di Rai 1 le Catacombe di San Gennaro, i tesori del Palazzo Reale, la Galleria Umberto I e il Teatro San Carlo. Ampio spazio, poi, verrà dato all’arte presepiale degli artigiani, famosi in tutto il mondo, di San Gregorio Armeno. Tutte le botteghe di San Gregorio Armeno hanno partecipato alla realizzazione di questa puntata speciale di Stanotte a Napoli.