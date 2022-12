Stanotte a Milano quando va in onda? Trascorreremo la prima serata del giorno di Natale insieme ad Alberto Angela per un viaggio viaggio nella storia, nell’arte e nella bellezza della città meneghina tra dettagli e suggestioni più raccolte e intime raccontante dell’amatissimo divulgatore scientifico. La serata evento è stata prodotta da Rai Cultura. Ecco tutte le anticipazioni.

Stanotte a Milano quando in onda: la data e l’orario per sintonizzarsi su Rai 1

Stanotte a Milano quando va in onda? Il programma di Alberto Angela verrà trasmesso domenica 25 dicembre, giorno del Santo Natale, a partire dalle 21.25 su Rai 1. La sera di uno dei giorni di Festa più attesi e celebrati in tutto il mondo la trascorreremo in compagnia dell’amatissimo divulgatore scientifico per scoprire le bellezze della città lombarda tra miti e leggente che non conoscevamo.

Con Alberto Angela riusciremo ad apprezzare maggiormente i monumenti che ormai diamo per scontati, a scoprire luoghi nascosti della città, ad apprezzare maggiormente il fascino di Milano e a svelare alcuni dei suoi segreti.

Cosa scopriremo di Milano? Le anticipazioni del programma di Rai 1

Stanotte a Milano prenderà il via dalla guglia maggiore del Duomo di Milano. Alberto Angela percorrerà la città di notte facendo un passaggio sul palcoscenico del Teatro Alla Scala e nella Basilica di Sant’Ambrogio. E poi? Quali altri luoghi toccherà Alberto Angela? La Pinacoteca di Brera e quella Ambrosiana e anche al Museo del Novecento.

Insomma l’arte a trecentosessanta gradi e non solo architettura e pittura. Alberto Angela racconterà la storia di Milano, dei suoi palazzi antichi, dei suoi luoghi ricchi di cultura.

Gli ospiti?

Zlatan Ibrahimović

Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Javier Zanetti

Oltre a loro anche: Giancarlo Giannini per interpretare il poeta milanese Alessandro Manzoni, Sonia Bergamasco pronta a dar voce alla poetessa Alda Merini, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko che danzeranno nell’inconsueto palcoscenico dei laboratori di scenografia negli ex stabilimenti Ansaldo, ma anche Elio con i suoi musicisti per un omaggio alla canzone di Enzo Jannacci ed infine la bravissima Malika Ayane per una performance davvero suggestiva in Galleria.