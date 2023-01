Tutto pronto per il ritorno di Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. La comica, cabarettista, conduttrice televisiva e radiofonica è pronta per “Splendida cornice“, il nuovo programma in partenza sul terzo canale di mamma Rai! Scopriamo ospiti, anticipazioni e format del programma.

Splendida Cornice di Geppi Cucciari: gli ospiti della prima puntata

Da giovedì 12 gennaio 2023 dalle ore 21.25 al via “Splendida cornice“, il nuovo programma condotto da Geppi Cucciari su Rai3. Una nuova sfida per la simpaticissima comica ed attrice che nella prima puntata del suo nuovo talk potrà contare sulla partecipazioni di grandissimi ospiti. A cominciare da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ma anche Paolo Mereghetti, Nicola Piovani, The Andre e la compagnia Ludovica Rambelli Teatro. Non solo, in collegamento ci saranno anche Dori Ghezzi e Oleksandr Tkachenko, ministro della cultura dell’Ucraina.

Al centro del programma ci saranno le storie della gente, ma anche le notizie più importanti della settimana raccontate dai diretti interessati. Non solo, spazio ad ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Splendida Cornice di Geppi Cucciari: come funziona il nuovo programma

Geppi Cucciari non sarà da sola nel nuovo programma “Splendida Cornice”. In studio, infatti, sarà presente un pubblico votante suddiviso in categorie demoscopiche che disegneranno i consumi degli italiani per conoscerne le vicende e le predilezioni culturali. Non solo, spazio anche a cinque “competenti omonimi” a cui toccherà rispondere a domande difficili, ma anche semplici che spazieranno dalla semiotica alle beghe di condominio. Tra i protagonisti del programma anche un professore che, al grido di #primalitaliano, presterà attenzione alla dialettica grammaticale degli ospiti in studio.

Tra i vari temi della serata: il libro più letto, il teatro più vuoto fino al gioco “Saputello” che decreterà vincitore chi le sbaglia tutte. Con Geppi Cucciari ci sarà anche una band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi. La squadra dei competenti è formata dal linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, lo specialista di ecologia Matteo Renzi e il “sumerologo” Maurizio Viano.

“Splendida Cornice” è un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, prodotto da Rai Cultura e Itv-Movie, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e con Gregorio Paolini, Federico Vozzi, Francesca Papasergi. La regia è di Alessandro Renna.