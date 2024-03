Geppi Cucciari torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice: ecco tutti gli ospiti di stasera, giovedì 7 marzo 2024.

Splendida Cornice, tra gli ospiti di Geppi Cucciari: Alessandro Borghi e Marco D’Amore

Giovedì 7 marzo 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il people show presentato da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. La conduttrice è pronta a regalare ai telespettatori oltre due ore di intrattenimento culturale, ma anche di evasione, divulgazione, satira, umorismo e conoscenza. Ad accompagnarla in questa puntata tanti nuovi ospiti: da attori ad amici e testimoni del nostro tempo che portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono momento dopo momento la settimana.

Tra gli ospiti della puntata di stasera Alessandro Borghi, l’attore protagonista della serie tv “Supersex” dedicata a Rocco Siffredi e disponibile sulla piattaforma online di Netflix. E ancora: Marco D’Amore, regista ed attore, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Ciro nella serie cult “Gomorra”. L’attore è tornato nelle sale cinematografiche con il film “Caracas”.

Grazie a tutti per essere stati con noi! Ci vediamo giovedì prossimo alle 21.20, sempre su @RaiTre #SplendidaCornice #bloopers pic.twitter.com/C5BpuMCHGT — Splendida Cornice (@SplendiCornice) February 29, 2024

Splendida Cornice, tutti gli ospiti di stasera: giovedì 7 marzo 2024

Ma non finisce qui, tra gli ospiti della puntata di giovedì 7 marzo di Splendida Cornice anche Emanuela Fanelli, l’attrice tra le protagoniste del film “E c’è ancora domani” di Paola Cortellesi che torna nelle sale con il nuovissimo film di Paolo Virzì “Un altro Ferragosto”. In studio anche il regista Gabriele Salvatores con il libro “Lasciateci perdere”. Un parterre di primissimo livello, visto che Geppi Cucciari ospita anche Valeria Golino, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase in tour con lo spettacolo teatrale “Delirio a Due”.

E ancora: il critico cinematografico Gianni Canova e, in collegamento, la signora Maria Ghisu e l’artista Michelangelo Pistoletto. Immancabile il momento musicale con la presenza di Enzo Gragnaniello e M’Barka Ben Taleb. In studio presente anche il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk. Infine i “competenti”: cattedratici di grande professionalità: Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli, Alberto Grandi docente di storia dell’alimentazione e la psicologa ed esperta di affettività tra adolescenti Loredana Cirillo. Da segnalare anche la presenza di Andrea Maggi, Piero Dorfles e le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini.

L’appuntamento con Splendida Cornice è il giovedì in prima serata su Rai3.