Torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari e trasmesso in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutti i temi, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 29 febbraio 2024.

Splendida Cornice, tra gli ospiti di Geppi Cucciari: Helen Mirren e Carla Signoris

Giovedì 29 febbraio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Splendida Cornice“, il people show presentato da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. La padrona di casa è pronta a regalare ai telespettatori oltre due ore di intrattenimento culturale, ma anche di evasione, divulgazione, satira, umorismo e conoscenza. In studio ospiti attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono momento dopo momento la settimana.

Un parterre di primissimo livello quello della puntata di stasera. Ospite in studio l’attrice britannica Helen Mirren, vincitrice di un Premio Oscar, tre Premi Golden Globe, quattro Premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, un Critics’ Choice Awards, quattro Emmy Awards e di un Tony Award. In studio anche il regista Marco Bellocchio.

Splendida Cornice, tutti gli ospiti di stasera: giovedì 29 febbraio 2024

Nella puntata di di stasera, giovedì 29 febbraio 2024, di Splendida Cornice di Geppi Cucciari ospiti anche Carla Signoris e la cantautrice Levante. Non solo, durante la serata interverranno anche il pianista Remo Anzovino, l’attore Filippo Nigro e Mario Calabresi, direttore di Chora Media. Spazio anche a Maria Ghisu e ai Tenores di Neoneli, accompagnati da due suonatori di launeddas, e alla performance di Urban Theory, gruppo di ballerini apprezzato in tutto il mondo.

Naturalmente presenza fondamentale del programma è il pubblico composto da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk. Si tratta di anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo pronti a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli-Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e l’avvocata civilista e scrittrice Ester Viola. E ancora: Alberto Grandi docente universitario in Storia dell’alimentazione; e la psicoanalista junghiana, esperta di sogni, Flaminia Nucci.

Da non dimenticare la presenza di Andrea Maggi e la rubrica letteraria di Piero Dorfles. Ad accompagnare gli ospiti in studio la band di Nicola “Ballo” Balestri. “Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.

L’appuntamento con Splendida Cornice è il giovedì in prima serata su Rai3.