Nuova puntata di “Splendida Cornice“, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari e trasmesso in prima serata su Rai 3. Ecco i temi, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 22 febbraio 2024.

Splendida Cornice, tra gli ospiti di Geppi Cucciari: Candace Bushnell e Alba Rohrwacher

Giovedì 22 febbraio 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il people show presentato da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. La padrona di casa è pronta, ancora una volta, ad unire intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira, umorismo e conoscenza, con l’intento di sorprendere e appassionare il pubblico. In studio ospiti attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono momento dopo momento la settimana.

Tra i protagonisti della puntata di stasera l’attrice Margherita Buy che è tornata al cinema con il suo primo film da regista dal titolo “Volare”. Ospiti della puntata anche: Ascanio Celestini, Milena Gabanelli e Vinicio Capossela con un omaggio a Freak Antoni degli Skiantos. Non solo, in studio anche l’ingegnera ecologista Annalisa Corrado, Daniel Roher regista del documentario “Navalny”, Daniel Ezralow con una performance coreografica da lui firmata e in collegamento, la G-Lab di Correggio.

Splendida Cornice, tutti gli ospiti di stasera: giovedì 22 febbraio 2024

Una puntata da non perdere quella di stasera, giovedì 22 febbraio 2024, di Splendida Cornice di Geppi Cucciari. In studio protagonista anche il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk. Si tratta di anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo pronti a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli-Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e l’avvocata civilista e scrittrice Ester Viola. E ancora: Alberto Grandi docente universitario in Storia dell’alimentazione; e la psicoanalista junghiana, esperta di sogni, Flaminia Nucci.

Da non dimenticare la presenza di Andrea Maggi e la rubrica letteraria di Piero Dorfles. Ad accompagnare gli ospiti in studio la band di Nicola “Ballo” Balestri. “Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.

L’appuntamento con Splendida Cornice è il giovedì in prima serata su Rai3.