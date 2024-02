Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2024, torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari e trasmesso in prima serata su Rai 3. Ecco i temi, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 15 febbraio 2024.

Splendida Cornice, tra gli ospiti di Geppi Cucciari: Candace Bushnell e Alba Rohrwacher

Giovedì 15 febbraio 2024 dalle ore 21.20 torna “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari. Il programma scruta, osserva e racconta l’attualità con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono momento dopo momento la settimana.

Tantissimi gli ospiti protagonisti della puntata di stasera: a cominciare dall’attrice Violante Placido e la regista e attrice Alba Rohrwacher. E ancora: Giuseppe Cederna e Brenda Lodigiani, la comica ed imitatrice diventata popolare per l’imitazione di Annalisa. Ma non finisce qui, in studio anche Carlo Imperato della serie “Saranno Famosi” e la celebre scrittrice Candace Bushnell, autrice della rubrica e del libro “Sex and the City” che è diventato un successo mondiale dando via alla celebre serie tv.

Splendida Cornice, tutti gli ospiti di stasera: giovedì 15 febbraio 2024

Ma non finisce qui, visto che il parterre di ospiti della puntata di stasera, giovedì 15 febbraio 2024, di Splendida Cornice di Geppi Cucciari è davvero variegato. In studio diversi ospiti musicali: Peppe Barra, Chiara Galiazzo, Carlo Centemeri, i Santi Francesi e la BabelNova Orchestra reduci dall’ultimo Festival di Sanremo 2024. E ancora: Elioenai Schirinzi Intimacy Cordinator e, in collegamento, il guardiano del faro di Genova.

Non mancherà poi il parare del pubblico in studio composto da spettatori selezionati attraverso le categorie demografiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. In studio anche i “competenti”: quattro cattedratici di grande professionalità. Si tratta di Amalia Ercoli-Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e l’avvocata civilista e scrittrice Ester Viola. Infine il maestro Andrea Maggi e Roberto Mercadini.

L’appuntamento con Splendida Cornice è il giovedì in prima serata su Rai3.