Tutto pronto per la prima puntata del 2025 di “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari che torna in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, giovedì 9 gennaio 2025.

Splendida Cornice, ospiti di stasera giovedì 9 gennaio 2025

Giovedì 9 gennaio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di “Splendida Cornice“, il programma di Rai Cultura che unisce satira, cultura e intrattenimento condotto da Geppi Cucciari su Rai3. La prima puntata del nuovo anno si preannuncia come sempre imperdibile con la partecipazione di tantissimi ospiti pronti a raccontarsi e a mettersi in gioco con la padrona di casa. Tra gli ospiti di stasera: il musicista e compositore Dardust che ha da poco pubblicato il nuovo disco dal titolo “Urban Impressionism”. Non solo, tra gli ospiti musicali segnaliamo anche Renzo Rubino e il cantautore Sergio Caputo.

Ma non finisce qui, visto che in studio ci saranno anche: l’attrice spagnola Angela Molina, Lina Sastri in compagnia del pianista Adriano Pennino. E ancora: il il giornalista e saggista Marco Brando, autore del libro “Medi@evo”. In collegamento dalla Groenlandia, invece, c’è lo scrittore, esploratore e alpinista italiano Robert Peroni.

Splendida Cornice 2025, tutti gli ospiti di stasera

La prima puntata della stagione 2025 di Splendida Cornice di Geppy Cucciari ha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori. Il nuovo anno, infatti, comincia con un parterre davvero variegato, visto che tra gli ospiti di stasera segnaliamo anche: l’attore e conduttore Paolo Conticini. Dal programma “Cash or trash”, invece, l’esperto d’arte Alessandro Rosa, la collezionista d’arte Ada Egidio. E ancora: il conduttore radiofonico e componente della Gialappa’s Band, Giorgio Gherarducci. Infine alla lampada di Splendida Cornice il fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti.

Naturalmente non mancherà in studio la presenza dei “competenti: l’ngegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e Giampaolo Perna, professore ordinario di psichiatria. Infine la supervisione ortografica di Andrea Maggi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini, i reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia e le perfomance dal vivo di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.