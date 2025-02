Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2025 torna “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari torna in prima serata con una nuova imperdibile puntata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti dell’appuntamento di stasera, giovedì 20 febbraio 2025.

Splendida Cornice, ospiti di stasera giovedì 20 febbraio 2025

Stasera, giovedì 20 febbraio 2025, dalle ore 21.20 va in onda una nuova imperdibile puntata di “Splendida Cornice“. Il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari che mescola satira, cultura, attualità e intrattenimento torna con nuova puntata. La padrona di casa, reduce dalla co-conduzione di una delle serate di Sanremo 2025, è pronto a regalare ai telespettatori una serata in equilibrio tra intelligenza e leggerezza. Tra gli ospiti di stasera: Carlo Conti, reduce dal grandissimo successo di Sanremo 2025. Non solo, sempre dal Festival arriva Willie Peyote con il brano “Grazie ma no grazie” tra i cantanti in gara. E ancora: il maestro del rap italiano Frankie hi-nrg mc, D’Avena e Pasquale Finicelli, indimenticabili Licia e Mirko dei Bee Hive nella storica serie “Love Me Licia”.

Non solo, in studio anche le attrici Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi tra le protagoniste di “Follemente”, il nuovo film diretto da Paolo Genovese. Ma non finisce qui, visto che ospiti anche: le giornaliste Giovanna Botteri e Sabrina Giannini, il tenore Valentino Buzza e la cantautrice e chitarrista Giua.

Splendida Cornice 2025, tutti gli ospiti di stasera

Durante la puntata di stasera, giovedì 20 febbraio 2025 di Splendida Cornice di Geppi Cucciari, spazio anche ad un momento di grande spettacolo di danza con l’esibizione del duo artistico francese Claire et Antho. In studio, ad interagire con il pubblico, ritroveremo anche questa settimana i i “competenti”. Tra questi: la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e Alberto Pellai, psicoterapeuta specializzato nell’età evolutiva.

Da segnalare anche gli interventi di Andrea Maggi, attento supervisore ortografico, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i raffinati reportage sull’arte a cura di Alessandro Arcodia. Ad impreziosire il tutto la band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

L’appuntamento con Splendida Cornice è il giovedì in prime time su Rai3.