“Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari torna in prima serata con una nuova puntata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, giovedì 16 gennaio 2025.

Splendida Cornice, ospiti di stasera giovedì 16 gennaio 2025

Giovedì 16 gennaio 2025 dalle ore 21.20 Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida Cornice“, il programma di Rai Cultura che unisce satira, cultura e intrattenimento. Tantissimi gli ospiti della puntata. A cominciare da Valentina Lodovini, attrice nelle sale cinematografiche con il film “10 giorni con i suoi” e Lino Guanciale protagonista della serie tv “Il Conte di Montecristo”. In studio anche il musicista e compositore Paolo Jannacci, gli attori Germano Lanzoni e Yoon C. Joyce.

Ma non finisce qui, visto che Geppi Cucciari è pronta a far divertire con l’ironia pungente di Salvatore Ficarra e Valentino Picone. I due sono tornati al cinema nel film “L’abbaglio” diretto da Roberto Andò con protagonista principale Toni Servillo. In studio segnaliamo anche la presenza dell’economista Carlo Cottarelli, il regista Davide Livermore, assieme al produttore Paolo Gep Cucco e al soprano Mariam Battistelli, per presentare “The Opera! Arie per un’eclissi”, prossimamente nelle sale cinematografiche.

Splendida Cornice 2025, tutti gli ospiti di stasera

Non solo, nella puntata di stasera, giovedì 16 gennaio 2025 di Splendida Cornice, Geppi Cucciari è pronta ad ospitare anche Matteo Arcari. Il campione italiano delle Olimpiadi di Informatica sarà il protagonista del momento della “lampada di Splendida Cornice”. Durante la puntata spazio anche alla musica con la performance live del cantante e musicista Alessio Caraturo e Luca Guadiano, accompagnati dal corpo di ballo del Teatro Sistina di Roma. I due porteranno in scena un pezzo del musical “West Side Story”, in programmazione in questo periodo.

Naturalmente immancabile la presenza dei competenti: la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, la psicologa Ameya Gabriella Canovi, esperta nello studio delle relazioni e della dipendenza affettiva, e il piccolo Andrea Porzio, grande conoscitore di dinosauri. Da segnalare anche la presenza fissa Andrea Maggi con la sua supervisione ortografica, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia. Infine una performance dal vivo della band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.