Giovedì 31 ottobre 2024 dalle ore 21.20 va in onda la seconda puntata di “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari su Rai3. Dopo il grandissimo successo della prima puntata, la conduttrice torna in onda con una puntata che si preannuncia imperdibile. Super ospite il premio Oscar Paolo Sorrentino tornato nelle sale cinematografiche con il film “Parthenope”. Non solo, ospite della puntate anche Monica Guerritore, l’attrice protagonista della serie “Inganno” che sta spopolando su Netflix e sui social.

L’attrice arriva in studio accompagnata dal taxi di Red Sox, Roberto Mantovani – noto per il suo impegno contro la violenza sulle donne – che in questi giorni ha subito atti vandalici proprio sulla sua vettura. Da segnalare anche un collegamento con la libreria Potlatch di Milano, dove un gruppo di signore si riunisce per condividere letture erotiche.

Non solo, nella puntata di giovedì 31 ottobre 2024 di Splendida Cornice di Geppi Cucciari ospite musicale Vinicio Capossela per una suggestiva performance natalizia, mentre Elio e Rocco Tanica omaggiano Fellini con il loro brano “Il Circo Discutibile”. E ancora: ospite Luigi Manconi, autore del libro “La scomparsa dei colori”, racconta cos’è per lui la cecità.

Da segnalare anche la presenza dell’attore Giuseppe Scoditti, della musicista napoletana Lina Simons e David Parsons e Zoey Andreson della compagnia di danza moderna Parsons Dance per una suggestiva performance di ballo. Confermata la presenza fissa dei competenti: la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la psicoanalista junghiana Flaminia Nucci e l’esperto di sicurezza informatica Riccardo Meggiato.

L’appuntamento con Splendida Cornice è per stasera in prima serata su Rai3.