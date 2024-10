Tutto pronto per il ritorno di “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti dell’ultima puntata di stasera, giovedì 24 ottobre 2024.

Splendida Cornice torna stasera su Rai3: ospiti di giovedì 24 ottobre 2024

Giovedì 24 ottobre 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. C’è grande attesa per la prima puntata del programma: due ore di intrattenimento culturale, ma anche momenti di evasione, divulgazione, satira, umorismo e conoscenza. Per la prima puntata della stagione 2024, Geppi Cucciari ha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori con importanti ospiti. A cominciare da Brunori Sas, Pif, il fumettista Leo Ortolani e Angela Isaac, protagonista di un recente atto di coraggio durante l’alluvione a Catania.

Non solo, tra gli ospiti di stasera anche il giornalista e storico Paolo Mieli e Ludovico Peregrini, conosciuto per essere “il Signor No” nel leggendario programma Rischiatutto di Mike Buongiorno. Da segnalare che la presenza della ballerina Arianna Capodicasa e le performance live di Angela Schiatti e Giulia Mei, che presenterà il suo brano “Bandiera”.

Splendida Cornice, gli ospiti fissi del programma di Geppi Cucciari

Nella puntata di giovedì 24 ottobre 2024 di Splendida Cornice di Geppi Cucciari collegamenti speciali, direttamente dal backstage del Forum di Assago con alcuni degli artisti del Concerto della Pace, e con il Museo della Scienza di Milano, dove sarà protagonista il sottomarino Toti.

Da segnalare la presenza dei competenti, ospiti fissi del programma: la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, lo psicologo e psicoterapeuta Fabio Leonardi e l’avvocata civilista Ester Viola. Ai loro interventi si aggiungono il controllo ortografico di Andrea Maggi e le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini.

L’appuntamento con Splendida Cornice è per stasera in prima serata su Rai3.