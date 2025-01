Torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari torna in prima serata con una nuova puntata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e tutti gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, giovedì 23 gennaio 2025.

Splendida Cornice, ospiti di stasera giovedì 23 gennaio 2025

Giovedì 23 gennaio 2025 dalle ore 21.20 Geppi Cucciari va in onda con una nuova puntata di “Splendida Cornice“, il programma di Rai Cultura che coniuga satira, cultura e intrattenimento. Tra gli ospiti della puntata di stasera lo scrittore Erri De Luca, che ha da poco pubblicato la sua ultima opera “L’età sperimentale”. Un libro diventato anche un documentario scritto e interpretato dallo stesso autore e disponibile dal 25 gennaio in esclusiva su RaiPlay. Ospiti anche: Bruno Voglino, uno dei più grandi autori televisivi e talent scout, gli attori Carla Signoris, Marcello Cesena e Filippo Nigro.

Ma non finisce qui visto che in studio ci sono anche: la giornalista Giovanna Botteri, il cantautore e musicista Renzo Rubino e la cantautrice Nathalie. Inoltre, in collegamento da Gaza, la piccola chef Renad Attallah.

Durante la puntata di stasera di Splendida Cornice di Geppi Cucciari tra gli ospiti segnaliamo anche la presenza di: Paolo Marco Bombonato, architetto ed artista conosciuto per i suoi disegni a mano libera che ritraggono pendolari durante i viaggi in treno. Spazio anche per un omaggio al grandissimo Ezio Bosso ricordato da Francesco Libetta, Aylen Pritchin e Luigi Piovano accompagnati dalla danza di Tiziano Coiro, in arte Kumo, e Gaia De Martino.

Immancabile la presenza dei “competenti”: la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore, scrittore, esperto di educazione sanitaria, e la docente e divulgatrice Flavia Trupia, esperta di retorica e arte oratoria. Come sempre i loro interventi avranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi. E ancora spazio anche alle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia. Infine le performance dal vivo della band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.