Torna Splendida Cornice, il people show di Geppi Cucciari con una nuova stagione in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme la data di inizio, le anticipazioni e il cast fisso della nuova edizione 2025-2026.

Splendida Cornice, la nuova stagione 2025-2026: quando riprende su Rai3

Quando inizia Splendida Cornice 2025-2026? Ci siamo: il people show di Geppi Cucciari torna su Rai3 con la quinta edizione da giovedì 15 ottobre 2025 dalle ore 21.20. Il programma di Rai Cultura, che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza, riapre i battenti sulla terza rete di Viale Mazzini con una nuova stagione.

Cultura e l’intrattenimento restano il cuore pulsante del format televisivo che quest’anno festeggia cinque anni. La nuova stagione 2025-2026 di Splendida Cornice è composta da 28 puntate affidate alla conduzione di Geppi Cucciari pronta anche quest’anno ad interpretare e analizzare la realtà spaziando tra satira e cultura per commentare eventi e tendenze del momento.

Formula vincente non si cambia considerando anche gli ascolti della passata stagione che hanno registrato ottimi risultati. Basti pensare che la puntata andata in onda a febbraio 2025 con la presenza di Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo 2025, ha fatto registrare un vero e proprio record con 1.187.000 spettatori e il 6,9% di share!

Splendida Cornice, ospiti fissi e dove vederla in tv e su RaiPlay

La nuova stagione di Splendida Cornice 2025-2026, giunta quest’anno alla quinta edizione, vede anche la presenza di un pubblico selezionato in studio che può interagire con gli ospiti e gli esperti presenti. Nel cast fisso ritroviamo i cosiddetti competenti tra cui: la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi e Roberto Mercadini con le sue pillole di conoscenza.

Salvo novità tra gli ospiti fissi della nuova stagione ci saranno anche: Alessandro Arcodia con i suoi reportage sull’arte, il linguista Giuseppe Antonelli, Andrea Maggi con la sua supervisione ortografica, l’esperto di sicurezza digitale e investigazioni informatiche Riccardo Meggiato e la psicoterapeuta junghiana Ilaria Datta. Come sempre non mancherà la parte musicale affidata alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

L’appuntamento con Splendida Cornice è dal 15 ottobre 2025 in prima serata su Rai3 e in contemporanea streaming e on demand sulla piattaforma di Raiplay.