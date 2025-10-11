Splendida Cornice 2025-2026, al via la nuova edizione con Geppi Cucciari su Rai3: quando in tv

Da
Emanuele Ambrosio
-
Splendida Cornice di Geppy Cucciari

Torna Splendida Cornice, il people show di Geppi Cucciari con una nuova stagione in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme la data di inizio, le anticipazioni e il cast fisso della nuova edizione 2025-2026.

Splendida Cornice, la nuova stagione 2025-2026: quando riprende su Rai3

Quando inizia Splendida Cornice 2025-2026? Ci siamo: il people show di Geppi Cucciari torna su Rai3 con la quinta edizione da giovedì 15 ottobre 2025 dalle ore 21.20. Il programma di Rai Cultura, che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza, riapre i battenti sulla terza rete di Viale Mazzini con una nuova stagione.

Cultura e l’intrattenimento restano il cuore pulsante del format televisivo che quest’anno festeggia cinque anni. La nuova stagione 2025-2026 di Splendida Cornice è composta da 28 puntate affidate alla conduzione di Geppi Cucciari pronta anche quest’anno ad interpretare e analizzare la realtà spaziando tra satira e cultura per commentare eventi e tendenze del momento.

Formula vincente non si cambia considerando anche gli ascolti della passata stagione che hanno registrato ottimi risultati. Basti pensare che la puntata andata in onda a febbraio 2025 con la presenza di Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo 2025, ha fatto registrare un vero e proprio record con 1.187.000 spettatori e il 6,9% di share!

Splendida Cornice, ospiti fissi e dove vederla in tv e su RaiPlay

La nuova stagione di Splendida Cornice 2025-2026, giunta quest’anno alla quinta edizione, vede anche la presenza di un pubblico selezionato in studio che può interagire con gli ospiti e gli esperti presenti. Nel cast fisso ritroviamo i cosiddetti competenti tra cui: la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi e Roberto Mercadini con le sue pillole di conoscenza.

Salvo novità tra gli ospiti fissi della nuova stagione ci saranno anche: Alessandro Arcodia con i suoi reportage sull’arte, il linguista Giuseppe Antonelli, Andrea Maggi con la sua supervisione ortografica, l’esperto di sicurezza digitale e investigazioni informatiche Riccardo Meggiato e la psicoterapeuta junghiana Ilaria Datta. Come sempre non mancherà la parte musicale affidata alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

L’appuntamento con Splendida Cornice è dal 15 ottobre 2025 in prima serata su Rai3 e in contemporanea streaming e on demand sulla piattaforma di Raiplay.

