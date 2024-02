Non si è mai troppo grandi per guardare un film d’animazione, soprattutto se racconta una storia bella ed edificante che ha tanto da insegnare a grandi e piccini. E’ questo il caso di Spirit – Il ribelle, pellicola statunitense del 2021 che narra l’amicizia speciale e profonda che si instaura fra una ragazzina prematuramente orfana di madre e uno splendido cavallo. Una prima tv da non perdere, soprattutto, ma non solo, per chi ha a cuore gli animali e la natura. Spirit – Il ribelle va in onda su Italia Uno alle 21.20 di Sabato 3 Febbraio: le curiosità principali da conoscere le trovate di seguito.

Spirit – Il ribelle: la trama in breve

Orfana di una cavallerizza, la piccola Luchy viene mandata dal padre inconsolabile a vivere presso una zia. Qui la ragazza conosce Spirit, un cavallo dal carattere abbastanza insofferente come il suo e tra i due nasce una bellissima amicizia. Quando una banda di ladri di cavalli mette in pericolo Spirit e l’intero branco di cui fa parte, Luchy fa di tutto per salvarli.

Le principali curiosità sul film

Spirit – Il ribelle è un film di genere animazione del 2021 diretto da Elaine Bogan e Ennio Torresan. Queste sono le curiosità che dovete assolutamente conoscere sul suo conto: