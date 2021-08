Zendaya e Tom Holland sono due degli attori più amati e seguiti dalla Generazione Z. Pare che, negli ultimi tempi, il loro rapporto si sia evoluto in qualcosa che va oltre la semplice amicizia.

Zendaya e Tom Holland, giovani innamorati ad Hollywood

L’attrice afroamericana e l’attore britannico si sono conosciuti sul set del primo capitolo di Spider-Man: Homecoming, uscito nel 2017. Nonostante tra i due ci fosse una simpatia dovuta anche dai rispettivi personaggi, hanno sempre smentito un loro coinvolgimento.

I set cambiano, le storie di Peter Parker e MJ Jones anche e la vita reale fa il suo corso. Sembra ufficiale, infatti, che i due siano innamorati e intenzionati ad avere una relazione duratura. Se a gennaio scorso furono pubblicate alcune foto che li ritraevano in baci appassionati sono di poche ore fa, un video e altre foto che li vedono partecipare al matrimonio della collega Karina Florez.

Tom Holland e Zendaya, per nulla imbarazzati ma spensierati e dolcissimi si godono il primo ballo degli sposi. Lui appoggia la testa sulla spalla di lei e di conseguenza Zendaya lo guarda innamorata. Che dire, ad Hollywood l’amore non è andato in vacanza.

Zendaya e Tom Holland: prossimi impegni lavorativi

I due attori, però, sono chiacchierati soprattutto per i loro impegni professionali. Entrambi saranno nell’ultimo capitolo della saga dell’Uomo Ragno intitolato Spider-Man: No Way Home di cui è stato diffuso il trailer in modo rocambolesco, per così dire.

Infatti, il trailer ufficiale del film che sarà nei cinema americani il 17 dicembre 2021 è stato leakato. Ciò vuol dire che, probabilmente, nelle prossime ore sarà rilasciato quello definitivo e soprattutto sembra che le scene intraviste svelino molto della trama, a partire dalla rivelazione dell’identità reale di Peter Parker.

Giovani, innamorati e con un 2021 ricco di film e serie tv. Zendaya e Tom Holland dovranno resistere come coppia anche alla distanza e agli orari del loro lavoro. I due avranno un anno professionale impegnativo. Infatti, Zendaya sarà sul set di due episodi speciali di Euphoria e sarà pronta a prendere le redini di Dune dopo Thimotée Chalamet mentre Tom Holland sarà al lavoro al progetto drammatico dei fratelli Russo che lo vede protagonista. Si tratta di Cherry che racconta la storia di un ex medico militare, rapinatore di banche.