Spider-Man: far from home è una spettacolare pellicola di genere fantasy/avventura che non delude gli appassionati degli eroi Marvel.

Qui l’Uomo Ragno è di nuovo alle prese con una terribile minaccia, che deve affrontare e combattere fino all’ultima sequenza, pertanto il pericolo di annoiarsi per chi guarda non esiste, ve lo assicuriamo! Adatto a grandi e piccini, il film va in onda nella prima serata di Domenica 15 Ottobre su Italia Uno: di seguito le curiosità più interessanti.

Spider-Man: far from home: la trama in breve e il cast

Una sceneggiatura ben scritta e un cast di alto livello danno vita ad un film che si fa ricordare e (ri)guardare con piacere. Questa, in breve, la trama.

Peter Parker è nel bel mezzo della vacanza in Europa con i vecchi compagni di classe quando improvvisamente, nella stanza dell’albergo in cui alloggia a Venezia, bussa alla porta Nick Fury. Quest’ultimo è venuto a chiedergli di collaborare ad un’altra pericolosa ma entusiasmante avventura, ovvero fermare gli Elementali, strane creature che potrebbero distruggere la Terra.

Questi gli interpreti, alcuni dei quali famosissimi, che recitano nella pellicola: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Cobie Smulders, Marisa Tomei, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Angourie Rice, Remy Hii, Martin Starr, Numan Acar, Tony Revolori, Jacob Batalon, Hemky Madera e J.B. Smoove.

Le curiosità sul film

Spider-Man: far from home è un film del 2019 diretto da Jon Watts. Queste sono le principali curiosità sul suo conto: