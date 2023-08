Appuntamento da non perdere con “Uno Speciale Tg1” tutto dedicato a “Viva Fiorello!”. Il dietro le quinte, con il backstage del backstage, e il racconto del popolare conduttore farà compagnia ai telespettatori in questa domenica estiva. Scopriamo insieme quando andrà in onda e di cosa parla.

Speciale Tg1 ‘Viva Fiorello’: quando in tv

Questa sera, domenica 20 agosto 2023, su Rai1 andrà in onda una Speciale Tg1 (a cura di Francesco Cristino) dal titolo “Viva Fiorello!”. A partire dalla seconda serata, quindi dalle 23.40 e dopo le repliche de L’Allieva, verrà celebrato il morning show che ha conquistato tutti facendo registrare ottimi numeri in termini di ascolti.

Come reso noto dall’ufficio stampa della Rai, verrà mostrato il ‘backstage del backstage’ nella mitica via Asiago, la strada in cui è stato trasmesso ‘Viva Rai 2’ ogni mattina. In onda andranno alcune scene inedite del dietro le quinte, dalla ‘colazione social’ nel cosiddetto ‘Bar di Guerre Stellari’ alle ‘prime luci del glass’, con tecnici e maestranze alle prese con la preparazione del varietà unico nel suo genere.

Non potranno mancare le voci dei protagonisti, Fiorello e Biggio, che sveleranno al pubblico il segreto di questo successo inaspettato, data la messa in onda alle prime luci dell’alba.

Il destino incerto della trasmissione

Ancora non si conosce il futuro di ‘Viva Rai2’. Come spiegato da Fiorello nelle scorse settimane in un video su instagram, la trasmissione sicuramente non andrà più in onda da Via Asiago date le proteste di alcuni condomini. “Se si dovesse fare”, ha chiarito Fiorello ai suoi follower, “non si farà in via Asiago”.

Si cerca quindi una nuova location: “Se riusciremo a trovarla entro novembre il programma si farà, altrimenti “Viva Rai2” sarà solo un bellissimo ricordo, noi contiamo di trovarla”.

In attesa di conoscere il destino di ‘Viva Rai2’, questa sera su Rai1 sarà possibile vedere alcuni momenti più belli e inediti della trasmissione che è già diventata un cult della tv italiana.