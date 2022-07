Stasera, prima del TG5 delle 20.00, su Canale 5 andrà in onda lo Speciale Palinsesti Mediaset, una sintesi della Serata Mediaset 2022 con Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti e il duo comico Pio e Amedeo tra battute e risate. Seguirà poi l’intervento dell’a.d. Mediaset rivolto alla stampa riunita negli studi di Cologno Monzese.

Speciale Palinsesti Mediaset 2022 – 2023 su Canale 5: quando in tv, orario

Lo scorso mercoledì 29 giugno 2022, negli studi Mediaset di Cologno Monzese, l’amministratore delegato del gruppo televisivo ha riunito un folto numero di giornalisti arrivati da tutt’Italia, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023.

Sul palco, ricreato all’interno studio televisivo che fino a qualche giorno prima ospitava la diretta del reality L’Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi insieme al conduttore Gerry Scotti e al duo comico formato da Pio e Amedeo, in un clima che non rinuncia a battute e risate che non ha risparmiato proprio nessuno, hanno presentato la prossima stagione tv con i programmi che vedremo su Canale 5, Italia 1 e Retequattro.

A seguire l’intervento dell’amministratore delegato di Mediaset rivolto a tutta la stampa italiana riunita per l’occasione negli studi Mediaset di Cologno Monzese.

Appuntamento oggi, martedì 5 luglio, alle ore 19.30 su Canale 5.

Speciale Palinsesti Mediaset 2022 – 2023: tra conferme e novità

Tante le conferme come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi che ritorneranno nella prossima stagione. Dopo la pausa estiva, Canale 5, Italia 1 e Retequattro sono pronte a ripartire con la programmazione per l’anno 2022-2023.

Maria De Filippi riconfermata in toto al timone di “Uomini e Donne“, “Amici” e “C’è posta per te“. La sua Fascino si occuperà anche della nuova edizione de “La talpa“. La De Filippi sarà anche in giuria a “Tu si que vales“.

Alfonso Signorini confermato per il quarto anno consecutivo alla guida del Grande Fratello Vip. Al suo fianco ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La Berti sarà sarà protagonista anche di due prime serate evento.

Confermati anche: l’Isola dei Famosi, Lo Show dei Record, Scherzi a Parte, Zelig e Felicissima Sera. Non mancherà poi l’informazione, la satira e l’intrattenimento. Dal Tg5 a Mattino 5 guidato anche quest’anno da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, la garanzia del Maurizio Costanzo Show fino a Striscia La Notizia che partirà a settembre con la coppia Luca Argentero e Alessandro Siani.

Tra le novità segnaliamo: la serata per i 30 anni di Mai dire gol, “Talentissimo me” con Piero Chiambretti, il ritorno di Ciao Darwin, tre serate di “Emigratis” di Pio e Amedeo, lo show “Michelle Impossibile & Friends” di Michelle Hunziker. Spazio anche allo sport con la messa in onda in chiaro della Champions League, la Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La grande fiction sarà rappresentata da “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi, “Il patriarca” con Claudio Amendola, il biopic Brigitte Bardot, “L’anima gemella” e “La ragazza di Corlone“. Torneranno con le seconde stagioni invece, “Luce dei tuoi occhi” e “Buongiorno mamma” e il ritorno di “Fosca Innocenti“.

Barbara d’Urso confermata alla guida di Pomeriggio 5

Dopo il tanto chiacchierare, torna anche Barbara d’Urso: la conduttrice riconfermata alla conduzione di “Pomeriggio 5”. Berlusconi non nega che per lei potrebbero aprirsi nuove opportunità sempre in casa Mediaset. L’a.d. del gruppo televisivo ha dichiarato: “Barbara d’Urso è una professionista con migliaia di ore di volo e avrà sicuramente altri programmi. Il suo contratto era in scadenza a dicembre ed è stato rinnovato er le prossime stagioni”.