Appuntamento da non perdere con una puntata Speciale de L’Eredità incentrata sul Festival di Sanremo. Scopriamo insieme chi saranno i concorrenti vip e quando andrà in onda in tv.

Speciale L’Eredità Sanremo 2025: i sei concorrenti vip in gara

Dopo il successo della 75esima edizione del Festival di Sanremo, la Rai ha deciso di dedicare una puntata dell’Eredità alla kermesse. A giocare saranno infatti sei concorrenti famosi, personaggi del mondo dello spettacolo o cantanti legati al Festival. Lo Speciale de L’Eredità su Sanremo andrà in onda sabato 8 marzo 2025 in prima serata, alle 21.30, su Rai1 e in streaming su Raiplay. Un secondo appuntamento è poi previsto per sabato 15 marzo.

Presenta lo Speciale su Sanremo, Marco Liorni che vedrà i concorrenti divertirsi e anche cantare. Parteciperanno infatti Marcella Bella, in gara quest’anno al Festival, e Andrea Settembre, vincitore della categoria giovani. E ancora sarà presente Clementino, Sabrina Salerno, Leonardo De Amicis e Nino Frassica che porterà tutta la sua comicità. Oltre alla competizione, non mancheranno le due Professoresse che ogni sera affiancano Liorni: la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani.

La serata sarà all’insegna di tanta musica, con ospiti a sorpresa, colpi di scena e momenti di spettacolo. Il montepremi eventualmente accumulato nel corso della puntata sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione WE WORLD.

I giochi di puntata

Si tratta di una puntata Speciale de L’eredità su Sanremo che ruoterà intorno alla kermesse con giochi incentrati sulla storia, i suoi volti simbolo e le canzoni che hanno segnato un’epoca. Per l’occasione saranno presenti alcuni giochi classici come “la scossa” e “calci di rigore”. Si inizierà con “Canta che ti passa”, in cui i concorrenti dovranno terminare con le parole alcuni brani. Poi ci saranno “Lol – L’uno o l’altra”; “I fantastici 4” e il “Triello”. Il quiz show si concluderà con un solo vincitore che dovrà indovinare la parola finale a “la ghigliottina”.