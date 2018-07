Speciale Cabaret, la comicità siciliana arriva su Rai 2

Arriva “Sicilia Cabaret”, due speciali appuntamenti dedicati alla comicità siciliana in seconda serata su Rai 2: ecco tutte le anticipazioni

Un nuovo esperimento televisivo per Rai 2. La rete diretta da Andrea Fabiano ha deciso di puntare sulla comicità siciliana con il programma “Sicilia Cabaret” due puntate speciali con protagonisti Tony Matranga ed Emanuele Minafò.

Sicilia Cabaret su Rai2: ecco quando

Due puntate speciali dedicate alla comicità siciliana in arrivo in seconda serata su Rai 2. Si tratta del programma “Sicilia Cabaret” in onda lunedì 16 e lunedì 23 luglio 2018 alle 23.45 circa su Rai 2.

Protagonisti del programma sono Tony Matranga ed Emanuele Minafò, due comici conosciuti dal grande pubblico per aver partecipato con grandissimo successo ad alcune edizioni di “Made in Sud“.

Prodotto da Convento cabaret e diretto da Sergio Colabona, “Sicilia Cabaret” è uno show ideata dai comici Tony Matranga ed Emanuele Minafò.

Il programma si presenta come un omaggio alla comicità siciliana e a quei luoghi comuni che da sempre la caratterizzano. Composto da due puntate della durata di 50 minuti, lo show è stato registrato presso il Teatro Verdura di Palermo.

Sicilia Cabaret: anticipazioni

Durante le due puntate di “Sicilia Cabaret“, i due comici porteranno in scena la tipica ironia e comicità siciliana. I due comici spazieranno tra luoghi comuni, espressioni e modi di dire tipici dei siciliani.

Per questa speciale occasione i due comici non saranno soli. Ad affiancarli sul palco un nutrito numero di giovani comici emergenti che parteciperanno attivamente tra battute e siparietti dedicati proprio alla realtà siciliana.

Naturalmente non mancheranno poi parodie, sketch divertenti creati ad hoc per far conoscere al telespettatori di Rai2 alcuni luoghi comuni tipici del popolo siciliano.

Ricordiamo che Matranga e Minafò a “Made in Sud” si sono fatti inizialmente conoscere come concorrenti di un quiz surreale ed anomalo. Successivamente i due comici hanno raggiunto la grande popolarità con il ruolo dei mafiosi creando anche una serie di tormentoni tra cui molti ricorderanno “ti devi aggallare”.

L’appuntamento con Sicilia Cabaret è per lunedì 16 e lunedì 23 luglio in seconda serata su Rai2.

