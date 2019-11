Veronica Pivetti torna in prima serata su Rai3 con una puntata speciale di “Amore Criminale“, il programma che racconta la vita e la morte di donne vittime di femminicidio. Ecco le anticipazioni della puntata in onda, domenica 24 novembre su Rai3.

Amore Criminale 2019, puntata speciale su Rai3

Domenica 24 novembre 2019 alle ore 21.25 Rai3 presenta una puntata speciale di Amore Criminale condotta da Veronica Pivetti. Si tratta di un appuntamento unico, almeno per questa fine di stagione, visto che la puntata ricade in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Quale occasione migliore se non trasmettere una puntata speciale del programma che da sempre si impegna a raccontare la vita e la morte di donne vittime di femminicidio.

Al centro della puntata speciale la storia di Camilla, la donna di soli 35 anni uccisa dal suo compagno nei pressi di Bologna. L’ennesimo caso di violenza sulle donne che si è concluso nel peggiore dei modi: ossia con la morte della vittima.

Amore Criminale, la storia di Camilla

Camilla è nata ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ma decide di lasciare la sua terra di origine per amore. Per il suo ragazzo si trasferisce a Bologna, ma dopo alcuni anni la ragazza decide di finire questa relazione. Poco dopo incontra un appuntato dei carabinieri con cui scatta l’amore; i due cominciano a frequentarsi, ma ben presto decidono di prendere casa insieme così nel 2008 si trasferiscono in una villetta. Poco dopo diventano anche genitori di una bellissima bambina. Nonostante la nascita della piccola, le cose tra Camilla e il compagno cominciano a peggiorare a causa del comportamento di Claudio che la umilia continuamente. Ad un certo punto Camilla decide di lasciarlo e si reca da un avvocato per discutere dell’affidamento della figlia.

Il 2 aprile del 2011 Camilla viene barbaramente uccisa dal compagno Claudio a colpi di forbice e marito. Dopo l’omicidio, l’uomo prende la piccola figlia e la porta dai genitori e poco dopo si presenta alla Polizia di Faenza per costituirsi. L’uomo è stato condannato con rito abbreviato a 16 anni di carcere.