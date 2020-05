Dai creatori di The Office, iconica comedy televisiva, arriva Space Force su Netflix. La nuova serie Tv vede Steve Carell nei panni di un capo di un’unità dell’esercito americano dedicata alle missioni spaziali. La prima stagione, composta da dieci episodi da mezz’ora ciascuno, è disponibile sulla piattaforma a partire dal 29 maggio. Space Force è impostata come una workplace comedy, vale a dire una serie ambientata in un ambiente lavorativo, e segue il modello di The Office. Il risultato è uno show intriso di action e satira intelligente.

Space Force su Netflix: la trama della serie Tv

Space Force è incentrata su un gruppo di persone incaricate di riportare in auge il sesto ramo delle forze armate degli Stati Uniti, ovvero la forza spaziale americana. Mark Naird, è un generale a capo di una nuova unità dell’esercito americano specializzata esclusivamente in missioni spaziali e chiamata appunto Space Force.

Il sogno del generale Naird era quello di comandare l’aeronautica militare, ma ora ha un altro gravoso compito: dovrà cercare di riportare rapidamente gli americani sulla Luna e conquistare il dominio sullo spazio prima che lo facciano le altre nazioni. Mark si trasferisce così con riluttanza insieme alla sua famiglia in una sperduta base in Colorado dove avrà a che fare con un bizzarro gruppo di scienziati e astronauti.

Space Force su Netflix: cast e personaggi della serie Tv

Nel cast della serie Tv Netflix, Steve Carell è affiancato da John Malkovich nei panni del dottor Adrian Mallory, scienziato della Space Force che ricorda il Dottor Stranamore; Ben Schwartz interpreta F. Tony Scarapiducci, direttore dei social media della Space Force; Diana Silvers nel ruolo di Erin Naird, la figlia adolescente di Mark; e Tawny Newsome che interpreta Angela Ali, pilota di elicotteri della Space Force.

Completano il cast Lisa Kudrow (la Phoebe di Friends) nella parte di Maggie, moglie di Mark e madre di Diana; Jimmy O. Yang nel ruolo del Dr. Chen Kaifang; Alex Sparrow che interpreta Yuri “Bobby” Telatovich, un russo che lavora con la Space Force; e Jane Lynch nei panni del capo delle operazioni navali.