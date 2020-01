Matilde D’Errico torna in seconda serata su Rai3 con la nuova edizione di “Sopravvissute“. Il programma, che segue “Amore Criminale”, dà voce a tutte quelle donne che si sono salvate da una relazione tossica, malsana e violenta. Ecco le anticipazioni.

Sopravvissute, le nuove puntate su Rai3

Al via da domenica 19 gennaio 2020 alle ore 23.55 circa la nuova stagione di “Sopravvissute“. Il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico torna a raccontare nuove storie di donne che sono riuscite a sopravvivere alla violenza del compagno-marito.

La nuova stagione, proprio come Amore Criminale, è composta da sei imperdibili puntate che vedrà Matilde D’Errico intervistare sei donne per un faccia a faccia serrato e intenso. La finalità del programma è quello di raccontare ai telespettatori come una donna può cadere nella trappola di una relazione tossica. In particolare si cerca di spiegare come un uomo è in grado di creare una vera e propria tela in cui far cadere la propria vittima. Quest’edizione però presenta un’importante novità, visto che si darà ampio spazio al tema del narcisismo maschile che molte volte è la causa alla base di queste relazioni tossiche.

A rendere tutto più comprensibile per i telespettatori, ci sarà un team di psichiatri e psicoterapeuti che spiegheranno le dinamiche esistenti fra la donna e il suo “narcisista-manipolatore”. Infine alla fine di ogni puntata verrà comunicata una parola chiave per comprendere la storia narrata e per creare una sorta di alfabeto della sopravvivenza.

Sopravvissute, anticipazioni puntata di domenica 19 gennaio 2020

Al centro della prima puntata in onda domenica 19 gennaio 2020, Matilde D’Errico racconterà la storia di Claudileia, una donna che ha subito violenza psicologica dal marito.

Claudileia per dieci lunghissimi anni è stata sposata con un uomo che non solo l’ha maltrattata, ma anche umiliata, offesa e denigrata. Dieci lunghi anni infernali che hanno visto Claudileia vivere all’interno di un matrimonio infelice e doloroso. Col passare del tempo però la donna ha cominciato a venirne fuori arrivando alla consapevolezza che, al di là di quel dolore, c’era la possibilità di rinascere e cominciare una nuova vita. Claudileia si è così ribellata, ha trovato il coraggio di lasciarlo ed è scappata via.

Oggi Claudileia ha una vita serena: lavora come ricercatrice universitaria e ha ritrovato la stima e la fiducia in se stessa. Non solo, da cinque anni circa ha creato il “L’arte di salvarsi” e combatte per dare voce affinché le donne riconoscano la violenza psicologica e la dipendenza affettiva e sta cercando in tutti i modi di far riconoscere la violenza psicologica venga come reato.