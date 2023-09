Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? È questa la domanda che da giorni i fan della coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip si pone. Dopo qualche giorno di commenti e notizie sussurrate a bassa voce, i due hanno deciso di dare segnali di vita attraverso i loro profili Instagram.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Le parole dei due sui social

A parlare per prima della presunta crisi tra i due, è stata Sophie Codegoni, che dal suo profilo social, attraverso una Instagram stories scrive: “Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla”.

Sophie Codegoni: “Momento abbastanza delicato”

L’ex gieffina poi aggiunge: “Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che siamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”.

Nel concludere il suo messaggio, Sophie scrive: “Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolve. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.

Il commento di Alessandro Basciano

Dal canto suo anche Alessandro Basciano ha voluto dire qualcosa. Tramiteuna stories su Instagram scrive: “Non mi spaventa il dissenso comune. Mi spaventa il consenso manipolato”.

I primi segnali di crisi e il possibile arrivo a Venezia 80

La coppia nata dal Grande Fratello Vip sono diventati da poco genitori della piccola Celine Blue, hanno trascorso le vacanze insieme. Il primo segnale che ha fatto pensare a una crisi tra i due è stato il fatto che Alessandro aveva smesso di seguire la sua compagna su Instagram.

Per il momento, i due sono attesi sul red carpet della ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, lo stesso tappeto rosso che lo scorso anno ospitò la proposta di matrimonio e al quale ha fatto seguito la nascita della loro Celin Blue.