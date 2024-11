Desta clamore mediatico il caso legale che vede protagonisti gli ex volti di Uomini e donne, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due, personaggi noti per aver coperto i noti ruoli di ex tronista ed ex corteggiatore al dating-show di Maria De Filippi, di recente diventavano madre e padre della loro primogenita Céline Blue, prima della crisi del loro amore. E intanto tornano al centro della cronaca rosa, non lesinando dichiarazioni sulla scarcerazione del dj, dopo l’accusa di stalking lanciatagli dall’influencer.

Alessandro Basciano torna libero: ecco cosa accade dopo il j’accuse di Sophie Codegoni

48 ore dopo il suo arresto, Alessandro Basciano torna in libertà, uscendo dal carcere di San Vittore. Con l’interrogatorio di garanzia, condotto dalla giudice che il 18 novembre firmava l’ordine d’arresto per stalking su Sophie, ai suoi danni, cade per lui il capo d’accusa che lo aveva condotto in cella. Per la stessa giudice, Anna Magelli, i messaggi telefonici delle chat degli ex Uomini e donne – da lui depositati come indagato – renderebbero però “poco credibile che la Codegoni vivesse in costante stato di ansia e di paura”. E intervistata da Il Corriere della sera, sulla scarcerazione di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni non lesina delle dichiarazioni.

Sono nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso. Sono molto serena perché so che ogni cosa che ho dichiarato è affiancata da prove e testimoni – fa sapere dal suo canto, l’ex tronista. Ci vorrà del tempo, ma la verità verrà a galla. Perché l’ho querelato nel dicembre 2023? Vivevo nella paura e sotto il suo controllo”.

La versione dei fatti di Sophie, rispetto all’accusa di stalking mossa a carico di Basciano, si fa via via dai toni sempre più tesi: “C’erano persone che mi spiavano dallo spioncino dalla porta di casa in piena notte, gente che mi aspettava fuori dal ristorante, episodi accompagnati da chiamate e messaggi bruttissimi da parte sua che sapeva sempre con chi fossi e dove fossi. E l’ho querelato una seconda volta il 14 novembre. Sì, da quella notte ho avuto davvero paura“. L’ex tronista di Uomini e donne, inoltre, fa sapere di aver appreso la notizia dell’arresto del suo ex, dai social. Circa la scarcerazione di Basciano, Sophie aggiunge: “Non sapevo cosa pensare. Ma ora so. Se mi sento in pericolo? Non è un periodo facile. Non sono tranquilla. E ho paura. Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me”.

La versione dell’ex Uomini e donne

In un’intervista concessa a La vita in diretta, d’altro canto Alessandro Basciano rilascia la sua versione dei fatti: “Quelle minacce che avete letto lei ha dichiarato essere minacce verbali che però non sono né nei messaggi né nei messaggi vocali. –esordisce il dj, nella sua testimonianza-. Quando esiste una discussione purtroppo a volte interagisci in modo verbale violento, ma mai minacce, solo insulti”.

Le dichiarazioni del dj, poi, proseguono senza filtri: “Nessuno si fa la galera con degli insulti. ‘Ti ammazzo come un cane?’ Se io avessi mai detto una frase del genere, cosa non vera, come mai lei nei giorni prima dell’arresto mi chiede di accompagnarla a fare la spesa? Se tu hai paura non lo fai”. L’ex corteggiatore di Uomini e donne ammette, però, di aver rivolto parole forti alla Codegoni, “ma mai minacce“.

E a conclusione della sua verità, Basciano dichiara: “Io non sto bene, sto cercando di poter superare questo momento con la giustizia. Bisogna denunciare quando davvero si ha paura di chi si ha di fronte. Io non sono vittima –conclude-. Ma non è vittima neanche lei“.