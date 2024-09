Sophia Loren compie 90 anni: gli speciali in tv e in streaming

Sophia Loren il 20 settembre compie 90 anni. Per omaggiare la diva del cinema italiano, varie emittenti hanno pensato a mandare in onda alcuni dei suoi capolavori. Scopriamo insieme dove vederli e cosa sarà trasmesso.

I 90 anni di Sophia Loren: gli speciali in tv e streaming

Sophia Loren ha raggiunto il traguardo delle 90 candeline. L’attrice sarà omaggiata dall”Academy of Motion Pictures di Los Angeles con una retrospettiva dei suoi film organizzata da Cinecittà. Dal 7 al 30 novembre, sarà possibile vedere nel museo le sue interpretazioni più celebri. Ma anche l’Italia la vuole celebrare con una messa in onda ad hoc in questa giornata di festa.

In tv saranno trasmessi tanti speciali che la vedono come protagonista. Primo fra tutti ‘La Ciociaria‘, diretto da Vittorio De Sica, che le è valso nel 1962 un premio Oscar come miglior attrice. Si tratta del dramma di Cesira e sua figlia Rosetta che ha fatto piangere e riflettere milioni di persone. Da non perdere anche ‘Il Segno di Venere‘ di Dino Risi che vede la presenza nel cast di Franca Valeri e ‘Francesca e Nunziata‘ di Lina Wertmuller. Ispirato dal libro di Maria Orsini Natale, la Loren interpreta Francesca, nipote di un pastaio diventata nobile. E ancora gli spettacoli più recenti come il Musical di Broadway ‘Nine‘, tratto da ‘8 e 1\2‘ di Fellini. In prima serata su Rai3 sarà poi possibile vedere ‘Matrimonio all’italiana‘ che la vede nei panni di Filumena Marturano accanto a Marcello Mastroianni.

Questo l’elenco dei film dedicati a Sophia Loren che andranno in onda sui principali canali e in streaming:

La Ciociaria – Su Rai Movie, alle ore 14.05, il 20 settembre

– Su Rai Movie, alle ore 14.05, il 20 settembre Francesca e Nunziata – Su Rete4, alle ore 16.00, il 20 settembre

– Su Rete4, alle ore 16.00, il 20 settembre Matrimonio all’italiana – Su Rai3, alle ore 21.20, il 20 settembre

– Su Rai3, alle ore 21.20, il 20 settembre Nine, su RaiPlay

su RaiPlay Il Segno di Venere, su RaiPlay

La carriera dell’attrice

Sophia Loren, nome d’arte di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, nasce a Roma il 20 settembre del 1934. Tra i suoi film più importanti vi sono ‘Pane, amore e…’; ‘Un marito per Cinzia’; ‘La baia di Napoli’; ‘Una giornata particolare’, ‘Ieri, oggi, domani‘ e ‘Matrimonio all’italiana‘. Con ‘La ciociara‘ vince la palma d’oro a Cannes e l’Oscar nel 1962, prima attrice premiata per una interpretazione in una lingua diversa dall’inglese. Nel 1991 le viene assegnato anche l’Oscar onorario. L’ultimo David di Donatello è stato conquistato dall’attrice con il film del 2020 ‘La vita davanti a sé‘ del suo secondogenito Edoardo e trasmesso anche su Netflix.