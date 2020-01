Dopo un percorso difficile costellato di paure e insicurezze ce l’ha fatta. Sonia Mosca è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria della seconda edizione di “All Together Now“ lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax battendo in finale lo sfidante Enrico Bernardo. Una soddisfazione professionale importante per Sonia che sin da quando era una ragazza ha tentato di farsi strada in TV e nella musica. Proprio nel 2009 infatti aveva partecipato al programma “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici e ci aveva riprovato ancora qualche anno dopo presentandosi al casting per il talent “X Factor“. Una strada in salita per Sonia che dopo varie delusioni aveva deciso di mollare tutto. Oggi questa vittoria è il suo riscatto tanto che quando le chiediamo a chi vuole dire grazie non ha alcun dubbio. Ringrazia se stessa, la sua tenacia e i suoi sacrifici. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, oltre a raccontarci come ha vissuto questa esperienza televisiva, Sonia ha voluto replicare in merito ad un retroscena che ha riguardato la sua esibizione con Gigi D’Alessio nel corso della finale del programma.

Sonia Mosca, Intervista Esclusiva

Abbiamo intervistato la vincitrice di All Together now Sonia Mosca, ecco cosa ci ha raccontato in esclusiva ai nostri microfoni.

1) Sonia, hai realizzato quello che è successo? Una vittoria annunciata la tua, te la sentivi?

Non pensavo assolutamente di vincere. Avevo già vinto per altri motivi nel senso che sono riuscita grazie a questa esperienza a sconfiggere le mie paure ed ansie e ad avere maggiore sicurezza. La vittoria è stata qualcosa in più che ovviamente mi ha reso felice.

2) Come hai affrontato questa esperienza?

Inizialmente l’ho affrontata con molte paure. Dopo la prima esibizione della prima puntata in cui ho portato la canzone “I love the Lord” ho capito che tutto stava andando per il verso giusto. Sentivo molta energia e non riuscivo a non sorridere. Quella è stata la molla che mi ha permesso di andare avanti e di arrivare in finale.

3) Hai dichiarato che partecipare a “All Together Now” è stata una sfida con te stessa e che per tanti anni sei rimasta ferma. Quali erano le tue paure e come sei riuscita a superarle?

L’ultima mia esperienza televisiva risaliva al 2009, anno in cui ho partecipato a “Ti lascio una canzone”. Dopo quell’esperienza mi sono esibita in vari concerti e ho avuto modo di “sfogare” la mia passione fino a quando tutto si è fermato. A livello televisivo non ho avuto più alcuna occasione pur provando a partecipare a vari casting. Purtroppo però non sono mai stata presa. Nel 2013 avevo deciso di mollare perché mi ero stancata. Avevo infatti perso le speranze e avevo pensato che quella della musica non fosse la mia strada. Con il tempo poi ho capito che non ero nemmeno pronta. Per questo, mi sono messa a studiare e ho iniziato a lavorare facendomi spazio con la mia musica nei locali e nelle piazze. Ho fatto molta esperienza sul campo. Mi è sempre piaciuto il contatto con il pubblico perché la fatica viene poi ripagata.

4) Nella finale ti abbiamo vista duettare assieme a Gigi D’Alessio. Eppure qualcuno ha fatto notare che non era la prima volta che cantavate assieme sul palco. Un episodio che ha creato qualche malumore sul web tanto da mettere in discussione la tua vittoria per merito.

Noi concorrenti in gara non sapevamo con chi dovevamo duettare. L’abbiamo scoperto solo nel momento in cui sono uscite le fotografie degli artisti con le combinazioni. Quando sono arrivata sul palco ho pensato che Gigi si sarebbe ricordato di me. Invece non è andata così. Non abbiamo avuto modo di parlare né prima né dopo l’esibizione perché lui è scappato subito. Gigi non poteva ricordarsi di me perché quando ci siamo conosciuti ero più magra e avevo i capelli lunghi. Avevo 16 anni e ora ne ho 27. I giornali hanno fatto poi il loro lavoro facendomi passare per raccomandata. Nel programma c’erano tanti concorrenti provenienti dai programmi “Ti lascio una canzone” e “Io canto” e mi sono sembrate assurde le polemiche che sono state create. Il fatto che il regista di quei programmi sia lo stesso di “All Together Now” non fa di me una raccomandata.

5) Con chi ti piacerebbe collaborare in futuro?

Ho dei sogni assurdi in merito. Quando ero più piccola il mio mito era Whitney Houston. Lei continua ad essere il mio idolo. Mi piacerebbe duettare con Stevie Wonder. Se dovessi pensare ad una cantante italiana invece sceglierei Giorgia che è più vicina al mio stile.

6) Nel 2009 hai partecipato alla seconda edizione di “Ti lascio una canzone”. Pensi sia stato il momento giusto per provare quell’avventura o era meglio aspettare?

Ero molto piccola. Sul palco sembravo sicura di me ma non lo ero per niente. Non avevo nessun tipo di sicurezza. All’inizio ho dubitato pensando che volessero privilegiare altri ragazzini ma poi con il tempo e con una diversa maturità ho capito che non ero pronta per fare la televisione. Non ero convinta del mio essere artista e mi sono data da fare successivamente per arrivare ad una maggiore consapevolezza.

7) Avevi anche tentato di accedere a “X Factor”. In quell’occasione fu Morgan a bocciarti sostenendo che dovevi trovare la tua personalità. Dopo questa vittoria hai ripensato alle sue parole? Cosa ti aveva penalizzato?

Credo che mi avesse penalizzato il fatto di essere troppo uguale agli interpreti delle canzoni che mi erano state richieste al casting. Non avevo messo nulla di mio in quei brani e li avevo fatti uguali all’originale. Morgan aveva avuto ragione anche se considerando che ero piccola e che cantavo bene avrebbe potuto darmi un’opportunità.

8) A chi senti di dover dire grazie?

In primis ringrazio i miei genitori perché mi hanno fatto crescere in un ambiente in cui la musica non è mai mancata. Ringrazio i miei amici che mi hanno sostenuta in questi periodi difficili e bui. Ringrazio però soprattutto me stessa e lo dico con umiltà per i sacrifici che ho fatto anche quando tutto mi era contro. Salute compresa.

9) In che senso?

Ho scoperto di avere un problema congenito alle corde vocali. In passato mi era stato detto che avrei cantato per altri tre anni ma che poi mi sarei dovuta fermare. Mi era stato suggerito anche di operarmi. Ho cercato invece tutte le soluzioni possibili per evitare interventi. Ho deciso così di cantare pur convivendo con questo problema. Pur essendo un problema congenito che mi comporta dei problemi faccio spesso esercizi.

10) Cosa farai con il montepremi che ti sei aggiudicata?

Conto di investire il montepremi in un progetto discografico. Devo ancora valutare bene però so per certo che voglio impiegarlo per la mia passione che è la musica.

11) Dopo questa esperienza, hai ricevuto qualche proposta?

A livello televisivo non mi sono arrivate proposte mentre a livello discografico e manageriale ne ho ricevute tantissime. Sono una persona precisa e prima di fare un passo ho bisogno di valutare tutto. Mi prenderò del tempo per decidere qual è la proposta migliore. Si sono fatte avanti molte persone anche importanti.

12) Quali obiettivi ti sei posta nel 2020?

Sono partita da un concetto di base. Quando ero piccola mi conoscevano solo nella mia città, Castellammare di Stabia. Poi con gli anni mi sono spostata a Salerno e qui mi conoscono tutti. Ora con “All Together Now” ho fatto un grande passo e in Italia e un po’ anche all’estero la mia musica è arrivata. Mi piacerebbe che la mia voce travalicasse le barriere e arrivasse un po’ ovunque. Mi piacerebbe ricevere consensi anche fuori dall’Italia. E poi un altro sogno nel cassetto rimane il Festival di Sanremo.