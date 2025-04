Sonia Bruganelli, ospite del programma “A casa di Maria Latella”, è tornata a parlare del matrimonio naufragato con Paolo Bonolis, ma anche della sua attuale relazione con Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “siamo cresciuti insieme”

Il nome di Sonia Bruganelli è per forza di cose, da sempre, legato a quello di Paolo Bonolis. La ex moglie del popolare conduttore televisivo, ospite del programma “A casa di Maria Latella”, è tornata a parlare del suo matrimonio conclusosi oramai un anno e mezzo fa. La coppia è stata sposata per 21 anni; un amore importante suggellato anche dalla nascita di tre figli.

Il primo incontro tra i due è avvenuto tantissimi anni fa quando Sonia aveva appena 23 anni: «Paolo aveva 37 anni, quindi era già un uomo adulto e fatto. Io avevo avuto un fidanzatino e poi ho conosciuto lui. Sono passata da casa di mio padre a casa sua. Tante cose le ho imparate con lui, siamo cresciuti insieme, abbiamo avuto dei figli, una situazione non sempre facilissima per quanto mi riguarda».

Tra i due nasce un grande amore, un sentimento importante, ma dopo 21 anni di matrimonio qualcosa si è rotto. «Probabilmente ci ritroviamo in due epoche della vita diverse, dove lui, superati i 60 anni, ha voglia di fermarsi. E io per la prima volta mi ritrovo con i figli grandi, con una responsabilità diversa, mi chiedo cosa so fare, cosa voglio» – ha raccontato la ex opinionista del Grande Fratello. Non solo, la Bruganelli ha sottolineato che la fine del matrimonio non è legata a tradimenti facendo però una confessione inaspettata: «Paolo voleva la favola e io non ero in grado di regalargliela».

Sonia Bruganelli: “ho tradito una sola volta Paolo Bonolis”

L’opinionista televisiva ed ex concorrente di Ballando con le Stelle è tornata anche sulla questione tradimento. Durante l’intervista di Belve, la Bruganelli aveva confermato di aver tradito l’ex marito Paolo Bonolis; un tradimento che ha riconfermato nel salotto di Maria Latella precisando: «è una cosa vecchia. In 30 anni può succedere. Gliel’ho detto dopo che ci siamo lasciati, era prima che nascesse la nostra ultima figlia».

Si è trattata di un solo tradimento motivato così dalla Bruganelli: «è stato figlio di un periodo di crisi tra me e Paolo. In tanti anni insieme può capitare, e dopo abbiamo anche avuto una bambina» – tessendo poi le lodi all’ex marito – «Paolo mi ha insegnato la libertà. È sempre stata una persona che mi ha lasciata libera e che io ho lasciato libero».

Sonia Bruganelli sul fidanzato Angelo Madonia: “è più grande di me di testa”

Oggi Sonia Bruganelli ha ritrovato la felicità tra le braccia di Angelo Madonia, ballerino professionista di Ballando con le Stelle. Nonostante la differenza di età, ben 13 anni, le cose tra i due proseguono alla grande. «Sono stata per tanti anni con un uomo che ha tredici anni più di me, ma in realtà è un Peter Pan. Adesso sto con un ragazzo che di anni ne ha 41, ma che in realtà di testa è molto più grande di me. Dipende dalle esperienze di vita, dipende da molte situazioni» – ha raccontato l’opinionista.