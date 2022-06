Sonia Bruganelli, ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1, si racconta in un’intervista alla conduttrice Serena Bortone. A sorpresa la Bruganelli è stata raggiunta in studio da Laura Freddi, che in passato è stata fidanzata proprio con Paolo Bonolis, conduttore di punta di Canale 5, oggi marito della Bruganelli. Parlando del rapporto tra suo marito e la Freddi, Sonia ha dichiarato: “Secondo me lei era la donna per Paolo, l’anima gemella”. Durante la puntata la Bruganelli si è commossa parlando di sua figlia Silvia.

Sonia Bruganelli “Laura Freddi era l’anima gemella per Paolo Bonolis”

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, racconta del suo rapporto con il marito Paolo Bonolis, del suo lavoro dietro le quinte dei programmi tv e dell’amore per i suoi figli.

Di suo marito, la Bruganelli dice: “Amo e stimo molto Paolo, lui mi ha dato tutte le armi per scegliere di andarmene ogni giorno. Oggi sono libera economicamente. Pochi uomini permettono questo alla propria donna. Lui mi ha perdonato molte cose, ha avuto pazienza che diventassi un po’ più matura. Io gli sto dando quel famoso bastone della vecchiaia”.

Sul suo rapporto con gli altri la Bruganelli dichiara: “Io posso essere serenamente me stessa con poche persone. Seleziono molto le persone con cui stare, meglio avere poche persone ma buone. Io mi faccio sempre vedere felicissima ecco perchè mi odiano. Non sono un personaggio televisivo perchè non riesco a condividere i miei dolori con gli altri”.

Sonia Bruganelli: “Voglio tutelare mia figlia Silvia”

La Borbone, ricordando l’intervista che qualche tempo fa la Bruganelli ha rilasciato a Francesca Fagnani a Belve in onda su Rai2, chiede alla sua ospite del rapporto con sua figlia Silvia. Un argomento che commuove visibilmente la Bruganelli che con occhi lucidi dichiara: “Io voglio tutelarla, non riesco a darla in pasto a tutti. Lei mi sta insegnando ad accettarla”.

Sonia Bruganelli e l’amicizia con Laura Freddi

Sul rapporto con Laura freddi ex di Paolo Bonolis, la Bruganeli dice: “Secondo me lei era la donna per Paolo, l’anima gemella”. Le due donne sono riuscite a costruire un bellissimo rapporto di amicizia, e insieme raccontano: “La nostra amicizia è stata una questione di tempi. Eravamo stanche della rivalità che ci avevano attribuito. Abbiamo fatto una diretta insieme e abbiamo spiegato che non ha senso avere gelosie”.