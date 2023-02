Con l’avvicinarsi della fine del Grande Fratello Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli, che quest’anno condivide il ruolo con Orietta Berti, fa il punto della situazione alla sua seconda esperienza con il reality più longevo della tv italiana. Oltre a parlare del suo futuro all’interno del programma di Canale 5 e del ruolo che ricopre, la Bruganelli fa chiarezza anche sulle voci circolate la scorsa settimana sulla chiusura, il prossimo anno, di Avanti un altro.

Sonia Bruganelli annuncia che potrebbe essere il suo ultimo Grande Fratello Vip come opinionista

In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni diretto da Aldo Vitali, Sonia Bruganelli, opinionista per il secondo anno consecutivo del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, nel rispondere alla giornalista Solange Savagnone, su una sua futura partecipazione al GFVIP ancora una volta nel ruolo di opinionista, dichiara: «Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal “GF”, come Giulia Salemi e Soleil Sorge, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione».

La Bruganelli cede quindi volentieri il suo ruolo di opinionista a una delle due ex inquiline della casa di Cinecittà: Giulia Salemi, oggi impegnata nel programma di Canale 5 come rappresentante e voce del popolo social, e Solail Sorge, impegnata con GFVip Party accanto a Pierpaolo Pretelli.

Sonia Bruganelli parla di Avanti un altro

La Bruganelli interviene anche sulle ultime notizie circolate sul destino di Avanti un altro, programma ideato, condotto e portato al successo da suo marito Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Qualche settimana fa, Marco Salvati, autore del programma, durante un’intervista a “Casa Pipol” dichiarò che quella del prossimo anno sarebbe stata l’ultima edizione di Avanti Un Altro. La notizia ha suscitato molto clamore ed è stata ripresa dai maggiori quotidiani italiani. La Bruganelli fa chiarezza sulla vicenda e dice: «No! Non se n’è mai neppure parlato».