Sonia Bruganelli dopo le polemiche scoppiate dentro e fuori la pista di Ballando con le Stelle ha deciso di rompere il silenzio sui social. La ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram parlando apertamente del polverone mediatico scoppiato da quando ha deciso di partecipare al dance show di Raiuno.

Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle 2024: «devo essere il piu’ performante possibile»

«Adesso è il momento che parlo io e rispondo alle vostre domande». Inizia così lo sfogo social di Sonia Bruganelli su Instagram a distanza di pochi giorni dalle polemiche scoppiate sulla pista di Ballando con le Stelle 2024. Dopo le critiche di Selvaggia Lucarelli, la ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di raccontare cosa sta succedendo. «Mi si chiede di essere me stessa di provare a lasciarmi andare però mi si chiede di essere comunque quella che è arrivata in qualche modo e mi si accusa di essere stata una persona molto aggressiva nei miei trascorsi» dice l’ex di Bonolis che poi entra nei dettagli della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

«Adesso voglio spiegarvi io cosa sta accadendo in questo programma perché ricordiamo che è un programma televisivo e per quanto possiamo essere sinceri stiamo facendo tv, non è un caso che le mie uscite che sono rimaste memorabili erano contro qualcuno, la vita è diversa da quella che si mostra sui social. Ballando per me è un lavoro ho firmato un contratto e io per quanto difficile devo essere il piu’ performante possibile» – dice la Bruganelli.

Sonia Bruganelli: da Ballando con le Stelle alle polemiche

La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 2024 non sta lasciando il segno, visto che l’imprenditrice sembra fuori fuoco sulla pista del dance show e, giustamente, non mancano le critiche di pubblico e giuria. La ex moglie di Paolo Bonolis è consapevole di non essere una ballerina, ma non si aspettava potesse scatenarsi tutto ciò.

«Sono andata lì per ballare ma sono consapevole di chi sono da un punto di vista mediatico, a livello pop sono un’opinionista volutamente fuori dalle righe e lo rifarei 100mila volte anche se forse sarei meno grezza. Cosa sta succedendo a Ballando? Io in tre settimane di programma sto cambiando ho piu’ consapevolezza di me e del mio corpo e sto riuscendo a lasciarmi andare. Ecco questo sta accadendo quindi vuol dire che io voglio seguire questa strada. Non è una questione di non saper come muovermi ma dare spazio a ciò che voglio seguire».

Non solo, la Bruganelli ha preso alla lontana anche la polemica innescata da Marco Salvati, ex autore di Avanti un altro, che sui social l’ha accusata di essere stata la causa della sua uscita dal game show di Canale 5. «Io non voglio parlare di questa persona perché ci sono grandi dietro e aziende. Ognuno fa il suo e quello che crede quindi da oggi io parlo per me» – chiosa la ex opinionista del GF.

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: «è un capitolo importante»

Infine immancabile l’argomento Paolo Bonolis, l’ex marito di Sonia Bruganelli. «Il capitolo me e Paolo è un capitolo importante, io e lui siamo due persone ancora molto vicine. Mi riferisco a colleghe… che avevano un atteggiamento e che ora invece si sentono molto più ‘serene’, presumendo che le cose siano cambiate» – ha detto la Bruganelli che oggi ha ritrovato la serenità accanto al ballerino Angelo Madonia.

Intanto anche Paolo Bonolis in questi giorni è sceso in difesa della ex moglie postando una foto di famiglia su Instagram scrivendo: «La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di dargli il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro , anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti … Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (Cit.). Il mio amico Franco».