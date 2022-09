Su Canale 5 è pronta a sbarcare “Solo uno sguardo”, una nuova serie d’azione che ruota attorno a una sparizione. La fiction debutterà in prima serata mercoledì 7 settembre 2022, la seconda puntata andrà in onda venerdì 9. Un thriller che condensa segreti, bugie, vendette e colpi di scena, basato sul romanzo “Identità al buio” di Harlan Coben, che è anche il creatore della serie. Personaggio chiave della serie francese di Canale 5 è una moglie determinata a trovare il marito improvvisamente scomparso nel nulla.

“Solo uno sguardo”, nuova serie tv su Canale 5: ecco quando in Tv

Come detto, la fiction debutterà in prima serata mercoledì 7 settembre 2022, la seconda puntata andrà in onda venerdì 9 settembre. Ambientata nell’Ile-de-France, la regione attorno a Parigi, la serie è resa ancora più appassionate dall’interpretazione di Virginie Ledoyen, che abbiamo già visto come coprotagonista di “The Beach” con Leonardo DiCaprio, è tra le interpreti di “8 donne e un mistero” di François Ozon e nella serie “I miserabili” accanto a Gérard Depardieu e John Malkovich.

La Trama

Protagonista è Eva Beaufils (Virginie Ledoyen), un’agente della Forestale che conduce una vita tranquilla con il marito Bastien (Thierry Neuvic) e i loro due figli. Un giorno trova una vecchia foto di gruppo in cui riconosce Bastien da giovane, ma l’uomo nega di essere lui e poco dopo esce con i bambini per andare a un concerto. Passa il tempo ma i tre non tornano a casa. E arriva la notizia: Bastien è scomparso, lasciando i figli in una stanza d’albergo. Da quel momento Eva, aiutata dal vecchio amico Grégory Marsan (Thierry Frémont) e dal collega Daniel (Arthur Jugnot), ha un solo obiettivo: trovare il marito, a costo di mettere in pericolo la sua vita, quella dei figli e di far riaffiorare un difficile passato.

Il cast della fiction “Solo uno sguardo”