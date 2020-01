Nel giorno della Befana torna il tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia. Anche quest’anno toccherà ad Amadeus e al programma “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia” rivelare i cinque fortunati vincitori della Lotteria! Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, lunedì 6 gennaio 2020 su Rai1.

Soliti Ignoti Il Ritorno Speciale Lotteria Italia su Rai1

Lunedì 6 gennaio 2020, giorno dell’Epifania, alle ore 20.35 circa su Rai1 appuntamento con “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” condotto da Amadeus e dedicato alla Lotteria Italia. Anche quest’anno l’estrazione dei biglietti fortunati della Lotteria Italia si svolgerà durante il consueto appuntamento con uno dei game show di maggior successo del piccolo schermo.

Si tratta dell’ultimo grande impegno per Amadeus che, dal prossimo 4 febbraio 2020, sarà al timone della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Durante la puntata dei “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia”, il conduttore svelerà in diretta televisiva i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Non solo, durante la lunga diretta televisiva, il conduttore annuncerà una volta per tutte i nomi dei 22 big concorrenti in gara a Sanremo 2020.

Soliti Ignoti Lotteria Italia: ospiti e…

La puntata speciale dei “Soliti Ignoti” abbinato alla Lotteria Italia vedrà un concorrente chiamato a risolvere il quiz. Per l’occasione il concorrente potrà contare sulla partecipazione di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Al momento non sono ancora stati ufficializzati i nomi dei vip che parteciperanno al gioco, ma possiamo anticiparvi che a 5 vip saranno assegnati i 5 biglietti fortunati della Lettera Italia.

Durante la serata i 5 personaggi famosi si sfideranno e, in base al loro ordine, saranno assegnati i 5 premi. Si preannuncia come sempre una serata all’insegna del divertimento, della musica e della comicità in occasione della festa della Befana che, come ogni, tutte le feste porta via!

Rispetto all’anno scorso però il numero di tagliandi venduti della Lotteria Italia è diminuito del 3%; stando ai dati di vendita, infatti, quest’anno sono stati venduti solo 6,7 milioni di biglietti.