Sognando Ballando con le Stelle: ballerini in gara e quando in tv

Ballando con le Stelle compie 20 anni e per festeggiare ha deciso di mandare in onda un’edizione speciale con gli storici maestri e alcuni concorrenti che hanno fatto la storia del programma. Scopriamo insieme di chi si tratta e quando sarà trasmesso in tv ‘Sognando Ballando con le stelle‘.

Sognando Ballando con le Stelle: chi saranno i concorrenti e quando in tv

Era il 2005 quando andò in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle. Nel corso delle edizioni, lo show condotto da Milly Carlucci è diventato un punto fisso del sabato sera di Rai1. Per festeggiare i 20 anni, si è deciso di trasmettere uno speciale che vedrà come protagonisti i ballerini storici del programma e alcuni concorrenti che lo hanno vinto.

Lo speciale andrà in onda su Rai1 a partire dal 9 maggio per un totale di quattro puntate e vedrà la partecipazione di Bianca Guaccero (vincitrice dell’ultima edizione) e di Federica Pellegrini (seconda classificata lo scorso anno). Ci saranno anche Emanuele Filiberto, Wanda Nara (vincitrice del 2023) e l’attore Gabriel Garko. Dovrebbe essere confermata anche la storica giuria composta dalla presidente Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Festeggiamo 20 anni con i maestri, la giuria e alcune delle stelle più amate✨

Nuovi talenti si sfidano per un posto a #BallandoConLeStelle! Chi conquisterà la pista? 🔥

Con @milly_carlucci prossimamente su #Rai1 pic.twitter.com/QYbXi23tl7 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) April 4, 2025

Parte la gara tra i ballerini per un posto nella prossima edizione

Intanto da sabato 12 aprile 2025 sarà trasmesso su Rai1 alle 10.50 lo speciale che selezionerà i 10 aspiranti ballerini che parteciperanno alle quattro serate di Sognando Ballando con le Stelle. Il sogno di ognuno di loro è infatti quello di diventare i maestri della prossima edizione autunnale del programma. L’appuntamento per lo spin-off è per il 12, 19 e 26 aprile.

A condurre ci sarà Milly Carlucci con la partecipazione di una giuria formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Simone Di Pasquale e Ivan Zazzaroni. Sulle pagine social ufficiali di Ballando con le Stelle sono state presentate le prime coppie: si tratta di Aurora e Andrea; Valentina e Dario; Chiara e Cristian; Chiquito e Alice; Eleonora e Silvio.