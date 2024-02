Nuovo appuntamento con il programma mattutino di Rai2 dal titolo ‘VivaRai2!’. Rosario Fiorello, Biggio e Casciari, insieme a tutto il cast del fortunatissimo programma, hanno suonato la sveglia come di consueto accade tutte le mattine, tra buonumore, musica e ironia sulle notizie del giorno. Questa mattina, martedì 20 febbraio 2024, gli argomenti trattati in diretta dallo showman e dalla sua squadra sono tra gli altri: lo smog a Milano e in Lombardia, la diatriba che vede protagonisti il cantante Fedez con il Codacons e la possibilità di Rossi come futuro amministratore delegato della Rai.

Smog a Milano e in Lombardia, l’ironia di Fiorello: “Respirare a giorni alterni”

Si parla di smog a Milano e in Lombardia, tema che sta tenendo banco negli ultimi giorni: “Il sindaco Sala non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto ‘secondo me… coff… non esiste… coff.. lo smog’ – l’ironia di Fiorello a Viva Rai2! durante la diretta di questa mattina -. Adesso bisogna respirare a giorni alterni. Sala ha poi concluso aggiungendo ‘non è smog, è solo la Smog Week'”.

Fiorello sul caso Fedez – Codacons

Al centro dell’attenzione torna anche Fedez: “Ha denunciato il Codacons, che poi ha denunciato Fedez, che ha quindi ridenunciato il Codacons, che al mercato mio padre comprò – scherza lo showman -. I suoi legali dicono ‘Forze oscure all’opera’. Vedrete che alla fine di tutto ciò il Codacons gli dirà ‘Sono tuo padre!'”.

Lo showman sulla possibile nomina in Giampaolo Rossi come ad Rai

Grande corsa invece per le ‘poltrone di stato’: “Almeno 500 che ballano, tra queste anche quella della Rai. Una possibilità è quella di Giampaolo Rossi come ad, guardate la sua faccia – dice lo showman inquadrando la sua foto da un quotidiano -. Solo così già 12-13 evasori sono corsi a pagare il canone. Ma non finisce qui, lui andrà casa per casa a vedere se la gente paga”.